Dünya ABD Afganistana bir milyar dolarlık yardımı kesiyor
ASYA

ABD Afganistan'a bir milyar dolarlık yardımı kesiyor

ABD'nin Afganistan'a bir milyar dolarlık yardımı keseceği bildirildi. Kesinti kararı, Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani ve siyasi rakibi Abdullah Abdullah arasındaki anlaşmazlığa son verme amacıyla alındı.

Haber Merkezi AA
Mike Pompeo ve Eşref Gani
Mike Pompeo ve Eşref Gani

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Gani ve Abdullah'ın, "kapsayıcı bir hükümet kurulması konusunda fikir birliğine varamadıklarını" kendisine ilettiklerini belirterek ABD'nin bundan hayal kırıklığına uğradığını, başarısızlığın ABD'nin ulusal değerlerine doğrudan tehdit olarak görüldüğünü söyledi.

ABD Dışişleri Bakanı, Washington hükümetinin, Afganistan ile iş birliğinin kapsamını gözden geçireceğini, ilk etapta bir milyar dolarlık yardım kesintisinin yanı sıra "2021'de diğer bir milyar dolarlık kesintiye hazır olduklarını" kaydetti.

Pompeo'nun Kabil'den sonra Katar'da Taliban'ın bir temsilcisiyle bir araya geldiği de ifade edildi.

Afganistan'da Seçim Komisyonu tarafından cumhurbaşkanı ilan edilen Eşref Gani ile seçimlere hile karıştığı iddiasıyla seçim sonuçlarını kabul etmeyeceğini duyuran Abdullah Abdullah arasında devam eden anlaşmazlığın giderilmesi için, ABD'nin Afganistan Özel Temsilcisi Zalmay Halilzad'ın her iki aday arasında son ana kadar yürüttüğü mekik diplomasisinden sonuç alınamamıştı.

Bunun üzerine hem Gani hem de Abdullah 9 Mart'ta ayrı ayrı yemin törenleri düzenlemişti.

  • ABD Dışişleri Bakanlığının çifte yemin töreniyle ilgili yaptığı açıklamada, ABD'nin Afganistan'da her türlü "paralel yönetim" oluşturma çabalarına karşı olduğunun altı çizilmiş, Washington'ın tek parça ve birlik içinde bir Afganistan'ı destekleyeceği ifade edilmişti.
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