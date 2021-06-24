ABD askeri intihar ediyor

ABD’de yürütülen bir çalışma, 2001 yılında düzenlenen 11 Eylül saldırıları sonrası ülkede 30 binin üzerinde askerin intihar ettiğini ortaya koydu. Araştırma, ABD’nin daha saldırgan bir dış politika izlemeye başladığı, Irak ve Afganistan’ın işgaline zemin hazırlayan 11 Eylül saldırıları sonrası, göreve alım esnasında ya da görev sonrası 30 bin 177 askerin intihar ettiğini gösterdi.
- Buna karşılık, aynı dönemde savaşta ölen ABD askeri sayısının 7 bin 57 olması da dikkat çekti. Askerleri intihara sürükleyen nedenler arasında yoğun askeri eğitim, stres, travma, silahlara sürekli erişim ve sivil hayata uyum sağlayamama yer aldı.