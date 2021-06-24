Dünya ABD askeri intihar ediyor
AMERİKA

ABD askeri intihar ediyor

Askerleri intihara sürükleyen nedenler yoğun askeri eğitim, stres, travma, silahlara sürekli erişim ve sivil hayata uyum sağlayamama. ABD’deki Gaziler İdaresi’nden derlenen verilere göre aynı dönemde savaşta ölen asker sayısı ise 7 bin 77.

Haber Merkezi Yeni Şafak
ABD askeri intihar ediyor
Fotoğraf: Arşiv

ABD’de yürütülen bir çalışma, 2001 yılında düzenlenen 11 Eylül saldırıları sonrası ülkede 30 binin üzerinde askerin intihar ettiğini ortaya koydu. Araştırma, ABD’nin daha saldırgan bir dış politika izlemeye başladığı, Irak ve Afganistan’ın işgaline zemin hazırlayan 11 Eylül saldırıları sonrası, göreve alım esnasında ya da görev sonrası 30 bin 177 askerin intihar ettiğini gösterdi.

  • Buna karşılık, aynı dönemde savaşta ölen ABD askeri sayısının 7 bin 57 olması da dikkat çekti. Askerleri intihara sürükleyen nedenler arasında yoğun askeri eğitim, stres, travma, silahlara sürekli erişim ve sivil hayata uyum sağlayamama yer aldı.
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