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Dünya ABD Başkan Yardımcısı Harris İsrailin Hamursuz Bayramını kutladı
AVRUPA

ABD Başkan Yardımcısı Harris İsrail'in 'Hamursuz Bayramı'nı kutladı

ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris Perşembe günü İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ile yaptığı telefon görüşmesinde İsrail ile dayanışmasını ifade etti ve tüm İsrail halkının Hamursuz Bayramı'nı kutladı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
ABD Başkan Yardımcısı Harris İsrailin Hamursuz Bayramını kutladı
ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ve Kamala Harris bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Harris, Pesah'ı selamlayarak son üç buçuk hafta içinde dört ayrı saldırıda öldürülen 14 kişi için taziyelerini iletti ve ABD'nin raporuna göre Biden yönetiminin İsrail Devleti'ne “sarsılmaz” desteğini ve dayanışmasını dile getirdi.

Siyonist Yahudiler Mescid-i Aksa'yı kana bulayacak
DÜNYA
Siyonist Yahudiler Mescid-i Aksa'yı kana bulayacak

Açıklamada, "Başkan Yardımcısı, gerilimi azaltmak için sürdürülen çabalara destek ifade etti" denildi.

İsrail güçleri Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi: Yüzlerce yaralı var
FOTOĞRAF 12
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İsrail polisinin sabah saatlerinde baskın düzenlediği Mescid-i Aksa'nın kapıları, ramazan ayının ikinci cuma namazı için cemaate açıldı.
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Sabah namazından sonra, İsrail polisinin Mescid-i Aksa'da onlarca Filistinliyi gözaltına alma görüntüleri sosyal medyada yer aldı.
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İsrail güçleri Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi: Yüzlerce yaralı var
İsrail polisi, sabah saatlerinde işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi. Baskında yüzlerce Filistinli yaralandı. Kıble Mescidi'ne giren İsrail polisi, kauçuk kaplı mermi ve ses bombası kullandı. Öte yandan Yahudilerin, Pesah (Hamursuz) adı verdikleri bayramı kutlamak üzere 8 gün boyunca Aksa'da kutlama yapacakları bildirildi. İsrail polisinin, Filistinlileri gözaltına alma görüntüleri sosyal medyada yer aldı.

Bu yılın başından beri Beyaz Saray nisan ayında Pesah, Ramazan ve Paskalya'nın birleştiği zamanı, İsrail ile Filistinliler arasındaki olası şiddetin reçetesi olarak tanımladı ve Washington, geçen yıl Ramazan ayının sonunda meydana gelen Gazze savaşına benzer bir tırmanıştan kaçınmak için Kudüs'ü gerilimi azaltacak adımlar atmaya zorladı.

Filistinli gençler işgalci İsrail polisine taşlarla direnmeye çalışıyor
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Filistinli gençler işgalci İsrail polisine taşlarla direnmeye çalışıyor
İşgalci İsrail polisinin imsak vaktinden sonra baskın yaptığı Mescid-i Aksa'da yoğun arbede yaşanıyor. Çok sayıda yaralının olduğu bölgede Filistinli gençler ise ellerindeki taşlarla İsrail polisine karşılık vermeye çalışıyor.

Herzog, Harris'e iyi dilekleri için teşekkür etti ve İsrail Devleti'nin en büyük müttefikinden gelen dayanışmanın önemli olduğunu belirtti.

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