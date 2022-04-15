ABD Başkan Yardımcısı Harris İsrail'in 'Hamursuz Bayramı'nı kutladı
ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris Perşembe günü İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ile yaptığı telefon görüşmesinde İsrail ile dayanışmasını ifade etti ve tüm İsrail halkının Hamursuz Bayramı'nı kutladı.
İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ve Kamala Harris bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Harris, Pesah'ı selamlayarak son üç buçuk hafta içinde dört ayrı saldırıda öldürülen 14 kişi için taziyelerini iletti ve ABD'nin raporuna göre Biden yönetiminin İsrail Devleti'ne “sarsılmaz” desteğini ve dayanışmasını dile getirdi.
Açıklamada, "Başkan Yardımcısı, gerilimi azaltmak için sürdürülen çabalara destek ifade etti" denildi.
Bu yılın başından beri Beyaz Saray nisan ayında Pesah, Ramazan ve Paskalya'nın birleştiği zamanı, İsrail ile Filistinliler arasındaki olası şiddetin reçetesi olarak tanımladı ve Washington, geçen yıl Ramazan ayının sonunda meydana gelen Gazze savaşına benzer bir tırmanıştan kaçınmak için Kudüs'ü gerilimi azaltacak adımlar atmaya zorladı.