Dünya ABD Başkanı Trump Her zaman sonu gelmeyen savaşları bitirme sözüme sadık kalacağım
AMERİKA

ABD Başkanı Trump: Her zaman sonu gelmeyen savaşları bitirme sözüme sadık kalacağım

ABD Başkanı Trump: Her zaman sonu gelmeyen savaşları bitirme sözüme sadık kalacağım

ABD Başkanı Trump, ülkesinin Afganistan, Irak ve Suriye'deki askeri varlığının en düşük seviyelere indiğini belirterek, "Her zaman sonu gelmeyen savaşları bitirme sözüme sadık kalacağım." ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi AA
Donald Trump
Donald Trump

ABD Başkanı Donald Trump, ülkesinin Afganistan, Irak ve Suriye'deki askeri varlığının en düşük seviyelere indiğine dikkati çekerek, "Her zaman sonu gelmeyen savaşları bitirme sözüme sadık kalacağım." açıklamasında bulundu.

  • Trump, Beyaz Saray üzerinden yayımladığı yazılı açıklamada, "Afganistan'daki ABD askerlerinin sayısı 19 yılın en düşük seviyesinde. Aynı şekilde Irak ve Suriye'deki asker sayısı da en düşük rakamlarda. Her zaman sonu gelmeyen savaşları bitirme sözüme sadık kalacağım." ifadelerini kulandı.

Görev süresi boyunca üniformalı askerlere destek vermekten onur duyduğunun altını çizen Trump, bugüne kadar askeri alanda 2,5 trilyon dolar harcandığını kaydetti.

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