ABD Başkanı Trump: Her zaman sonu gelmeyen savaşları bitirme sözüme sadık kalacağım ABD Başkanı Trump: Her zaman sonu gelmeyen savaşları bitirme sözüme sadık kalacağım ABD Başkanı Trump, ülkesinin Afganistan, Irak ve Suriye'deki askeri varlığının en düşük seviyelere indiğini belirterek, "Her zaman sonu gelmeyen savaşları bitirme sözüme sadık kalacağım." ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi 14 Ocak 2021, 22:30 Son Güncelleme: 14 Ocak 2021, 22:30 AA