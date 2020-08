ABD Başkanı Trump’ın kız kardeşinin ses kayıtları ortaya çıktı: Zalim ağabeyimin lanet olası tweetleri ve yalanları ABD Başkanı Trump'ın kız kardeşi Maryanne Trump Barry’nin ortaya çıkan ses kayıtlarında Trump’ın başkanlığı hakkında konuşan Barry'nin " Zalim ağabeyimin lanet olası tweetleri ve yalanları” ifadelerini kullandığı duyuldu. Trump hakkında "Too Much and Never Enough" isimli anı kitabını yazan yeğeni Mary Trump, kayıtları 2018 ve 2019'da Trump'ın kız kardeşi Barry'le yaptığı 15 saatlik konuşmaları toplayarak servis etti.



Haber Merkezi 23 Ağustos 2020, 11:28 Son Güncelleme: 23 Ağustos 2020, 11:32 DHA