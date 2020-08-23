ABD Başkanı Trump’ın kız kardeşinin ses kayıtları ortaya çıktı: Zalim ağabeyimin lanet olası tweetleri ve yalanları

Gündem

KKTC'den destek: Dünya, Türkiye’nin küresel güç olduğunu kabul etmeli

Tükiye'nin Karadeniz'de doğal gaz bulması ve Doğu Akdeniz'deki sondaj çalışmaları, dünyanın gündeminde. KKTC Cumhurbaşkanı adayı ve Başbakanı Ersin Tatar, Türkiye’nin Doğu Akdeniz’de söz sahibi olduğuna vurgu yaparak "Türkiye’nin küresel güç olduğunu artık dünya kabul etmeli.Türkiye Kıbrıs'ta garantördür, İngiltere ve Yunanistan’da… Ancak Fransız donanmasının burada hala ne işi olduğunu çözmüş değiliz. Fransa’ya soruyorum senin bu bölgede ne ilişkin var? Hala Doğu Akdeniz'de ne işin var?” ifadelerini kullandı.