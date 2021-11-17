Dünya ABD Dışişleri Bakanı Blinken Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki çatışmalardan kaygılıyız
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ABD Dışişleri Bakanı Blinken: Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki çatışmalardan kaygılıyız

Ermenistan ordusunun provokatif saldırıları sonrasında Ermenistan- Azerbaycan arasındaki gerilim son zamanlarda hızla artarken konuyla ilgili ABD'den açıklama geldi. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki çatışmalardan kaygılı olduklarını, tarafları gerilimi azaltmaya çağırdıklarını açıkladı.

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Haber Merkezi AA
ABD Dışişleri Bakanı Blinken: Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki çatışmalardan kaygılıyız
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, yaptığı yazılı açıklamada, "ABD, bugün Ermenistan ile Azerbaycan arasında yoğun çatışma yaşandığına dair raporlardan derin endişe duyuyor. Her iki tarafı da gerilimi azaltmak ve daha fazla tırmanmayı önlemek için acil somut adımlar atmaya çağırıyoruz." ifadelerine yer verdi.

ABD Dışişleri Bakanı, tarafları ayrıca sınır belirleme de dahil olmak üzere tüm önemli sorunları çözmek için doğrudan ve yapıcı bir şekilde ilişki kurmaya çağırdıklarını kaydetti.

Minsk Grubu Eşbaşkanlarının 15 Kasım'da yaptıkları açıklamaya atıf yapan Blinken, "Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki gerilimin son zamanlarda artması, Dağlık Karabağ ihtilafıyla ilgili veya bundan kaynaklanan tüm sorunların müzakere edilmiş, kapsamlı ve sürdürülebilir bir şekilde çözülmesi gerektiğinin altını çiziyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

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