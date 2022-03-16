Dünya ABD Dışişleri Bakanı Blinken Öyle ya da böyle Ukrayna orada olacak ve bir noktada Putin olmayacak
AMERİKA

ABD Dışişleri Bakanı Blinken: Öyle ya da böyle Ukrayna orada olacak ve bir noktada Putin olmayacak

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, bağımsız bir Ukrayna'nın Vladimir Putin'in olacağından “çok daha uzun süre” olacağını söyledi. Blinken "Bir noktada Putin olmayacak" diye konuştu.

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Haber Merkezi Diğer
ABD Dışişleri Bakanı Blinken: Öyle ya da böyle Ukrayna orada olacak ve bir noktada Putin olmayacak
Antony Blinken

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, CNN televizyonundan Wolf Blitzer ile yaptığı röportajda, bağımsız bir Ukrayna'nın Vladimir Putin'in olacağından 'çok daha uzun süre' olacağını söyledi.

BLINKEN: BİR NOKTADA PUTIN OLMAYACAK

Antony Blinken “Her şeyden önce, bir Ukrayna olacak, Vladimir Putin'in olacağından çok daha uzun süre bağımsız bir Ukrayna olacak. Öyle ya da böyle Ukrayna orada olacak ve bir noktada Putin olmayacak” diye konuştu

ABD'nin şu anda mümkün olduğu kadar çok ölüm ve yıkımı önlemeye çalıştığını da sözlerine ekleyen Antony Blinken şunları söyledi:

  • “Asıl soru, Rusya'nın saldırganlığının ne kadar ölüm ve yıkıma yol açtığı. Rusya'nın taahhüt ettiği savaşa bir son vermek, durdurmak ve sınırlamak için elimizden gelenin en iyisini yapmak. Yaptığımız şey bu. Bunu her gün Ukrayna'ya sağladığımız destekle yapıyoruz. Bunu, her gün Rusya'ya karşı uyguladığımız baskıyla yapıyoruz.”

Blinken, ölümün ve yıkımın “er ya da geç” sona erdirilmesini umduğunu söyledi.

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