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ASYA

ABD fırtına biçiyor

ABD yönetiminin Pakistan’la başlattığı siyasi krize karşılık İslamabad’dan dolar hamlesi geldi. Pakistan Merkez Bankası, Çin ile arasındaki ikili ticaret ve yatırımda ABD doları yerine yuanı kullanmak için gerekli yasal düzenlemelerin hazır olduğunu duyurdu. Washington ve İslamabad ilişkileri dibe vururken iki taraf birbirine twitter üzerinden mesaj gönderiyor.

Haber MerkeziYeni Şafak
2013’te temeli atılan 54 milyar dolar tutarındaki ÇPEK projesi, Çin’i Pakistan üzerinden Hint Okyanusu’na bağlıyor
2013’te temeli atılan 54 milyar dolar tutarındaki ÇPEK projesi, Çin’i Pakistan üzerinden Hint Okyanusu’na bağlıyor

ABD yönetiminin Pakistan’la başlattığı siyasi krize karşılık İslamabad’dan dolar hamlesi geldi. Pakistan Merkez Bankası, Çin ile arasındaki ikili ticaret ve yatırımda ABD doları yerine yuanı kullanmak için gerekli tüm yasal düzenlemelerin yapıldığını duyurdu. Çin-Pakistan Ekonomik Koridor (ÇPEK) anlaşması çerçevesinde artan ticaret ve devasa yatırım projelerinin yuan kullanımını iki ülke için daha faydalı kıldığı açıklandı. Ayrıca doların aradan çıkmasıyla ticari işlemler basitleşecek. 2013’te temeli atılan 54 milyar dolar tutarındaki ÇPEK projesi, Çin’i Pakistan üzerinden Hint Okyanusu’na bağlıyor. Yetkililer, proje kapsamında kurulacak elektrik santrallerinin ve nakil hatlarının Pakistan’daki kronik enerji krizini çözeceğini de ümit ediyor.

KUŞAK VE YOL GİRİŞİMİ

Çin, Asya, Avrupa ve Afrika’daki 60’dan fazla ülkede yeni bir kara ve deniz ticareti rotası inşa etmeyi hedefleyen Kuşak ve Yol Girişimi’nin parçası olan “Çin Pakistan Ekonomik Koridoru’nu” finanse etmek için Pakistan’a 57 milyar dolar yatırım yapmayı taahhüt etti.

ON YILDA MESAFE ALINDI

Pakistan ile Çin arasındaki ikili ticaret, ülkeler serbest ticaret anlaşması imzalandıktan on yıl sonra 2015 yılından 2016 yılına kadar 13,8 milyar dolar değerinde oldu. İki ülke enerji, bilgi ağı altyapısı, kara ve demiryolu bağlantıları, ticaret ve sanayi parkları, turizm, tarım ve yoksulluğun hafifletilmesi konularında işbirliği yürütüyor. Plan, üç aşamalı olarak uygulanacak. İlk plan 2020’de bitiyor, ardından 2025’te başlayıp 2030’da tamamlanacak.

İKİLİ ÖDEME SİSTEMİ

Plan çerçevesinde ülkeler, çok seviyeli işbirliğinin geliştirilmesi ve politika koordinasyonunun güçlendirilmesinin yanı sıra sınır ötesi kredi sistemi ve finansal hizmetlerin kurulması ve geliştirilmesi niyetindeler. Karaçi ve Pekin, döviz takas düzenlemelerini geliştirmeyi ve ikili bir ödeme ve ödeme sistemi oluşturmayı planlıyorlar.

Güvenlik ilişkisi bitiyor

Trump yönetiminin ABD Kongresine Pakistan’a yapılan “güvenlik yardımlarını” azaltacağını bildirdiği duyuruldu.Kesilecek yardımların miktarı ve kesintilerin süresi bilinmezken ABD’nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Nikki Haley Washington’un Pakistan’a 225 milyon dolarlık yardımını durduracağını söyledi. Trump, Twitter üzerinden Pakistan’a yönelik açıklama yaparak, Pakistan’ın kendilerini “aptal yerine koyduğunu” ve “terörle mücadelede yardımcı olmadığını” söylemişti. Haley de benzer yönde açıklama yaparak Pakistan’ı “ikili oynamakla” ve “teröristlere ev sahipliği yapmakla” suçlamıştı.

Muhammed Asıf

Twitter diplomasisi

Pakistan-ABD ilişkileri gerginleşirken iki taraf da birbirleri ile twitter üzerinden diplomasi yürütüyor. Pakistan Dışişleri Bakanı Hoca Muhammed Asıf, ABD Başkanı Donald Trump’ın ülkesinin terörle mücadelesini eleştiren mesajıyla ilgili, “Tarih bize ABD’ye körü körüne güvenmememiz gerektiğini öğretti.” dedi. Pakistan’ın terörle mücadelede ABD’ye verdiği destek nedeniyle birçok bedel ödediğini belirten Asıf, şunları kaydetti: “ABD Başkanı bize ‘Siz ne yaptınız?’ diye soruyor. Size askeri üslerimizi açtık. Afganistan’daki ABD askerlerinin silah ve mühimmat ikmali bizim topraklarımız üzerinden yapıldı. Binlerce sivil ve askerimiz sizin başlattığınız savaşın kurbanı oldu.”

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