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Dünya ABD göçmen çocukları sınır dışı etmeden önce sığınma evinde binlerce yatak bulunmasına rağmen otellerde gözaltında tutuyor
AMERİKA

ABD göçmen çocukları otellerde gözaltında tutuyor

ABD göçmen çocukları sınır dışı etmeden önce sığınma evinde binlerce yatak bulunmasına rağmen otellerde gözaltında tutuyor

ABD'de göçmen çocuklar, Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Birimi (ICE) adına çalışan özel kurum tarafından, sınır dışı edilmeden önce otellerde gözaltında tutuluyor. Devlet sığınma evlerinde binlerce yatağın müsait olmasına rağmen otellerin, çocukların gözaltında tutulması amacıyla 200 kere kullanıldığı öğrenildi. Federal kaçakçılığı önleme yasasına göre çocukların sığınma evlerine yerleştirilmesi gerekiyor. Öte yandan uzmanlar da göçmen çocukların bakımı için uygun şartlara sahip olmayan otellerin kullanılmasının, onları travma riskiyle karşı karşıya bırakabileceği uyarısında bulunuyor.

Haber Merkezi AA
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

ABD'nin, aralarında 1 yaşındaki bebeklerin de olduğu refakatsiz göçmen çocukları sınır dışı etmeden önce haftalarca otellerde gözaltında tuttuğu bildirildi.

  • AP'nin ulaştığı kayıtlara göre, göçmen çocuklar, ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Birimi (ICE) adına çalışan özel bir kurum tarafından gözaltında tutuldukları Arizona eyaleti ve Texas-Mexico sınırındaki 3 otele götürüldü.

Sığınma evlerinin müsait olmasına rağmen oteller 200 kez kullanıldı

Devlet sığınma evlerinde çocuklar için 10 binden fazla yatak bulunmasına rağmen söz konusu oteller göçmen çocukların gözaltında tutulması için 200 kere kullanıldı.

Aralarında bebekler de var

  • Gözaltında tutulan göçmen çocuklararasında 1 yaşında 2 bebek ve yaşları 3 ile 5 arasında çocuklar da bulunuyor.

Yasalara göre sığınma evinde kalmalılar

Federal kaçakçılığı önleme yasasına göre, göçmen çocukların sığınma evlerine yerleştirilmesi gerekiyor.

"Travma oluşabilir"

  • Uzmanlar, göçmen çocukların bakımı için uygun şartlara sahip olmayan otellerin kullanılmasının, onları travma riskiyle karşı karşıya bırakabileceği uyarısında bulunuyor.

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonundan (UNICEF) 21 Mayıs'ta yapılan açıklamada, ABD'nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını riskine rağmen marttan itibaren refakatsiz en az 1000 göçmen çocuğu sınır dışı ederek, Meksika, El Salvador, Guatemala ve Honduras'a gönderdiği belirtilmişti.

Mart ayında, ABD'nin Kovid-19 ile mücadele çerçevesinde ülkenin güney sınırından yasa dışı yollarla geçen herkesi Meksika'ya geri göndermeyi planladığı iddia edilmişti.

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