ABD göçmen çocukları otellerde gözaltında tutuyor ABD göçmen çocukları sınır dışı etmeden önce sığınma evinde binlerce yatak bulunmasına rağmen otellerde gözaltında tutuyor ABD'de göçmen çocuklar, Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Birimi (ICE) adına çalışan özel kurum tarafından, sınır dışı edilmeden önce otellerde gözaltında tutuluyor. Devlet sığınma evlerinde binlerce yatağın müsait olmasına rağmen otellerin, çocukların gözaltında tutulması amacıyla 200 kere kullanıldığı öğrenildi. Federal kaçakçılığı önleme yasasına göre çocukların sığınma evlerine yerleştirilmesi gerekiyor. Öte yandan uzmanlar da göçmen çocukların bakımı için uygun şartlara sahip olmayan otellerin kullanılmasının, onları travma riskiyle karşı karşıya bırakabileceği uyarısında bulunuyor.

Haber Merkezi 22 Temmuz 2020, 22:51 Son Güncelleme: 22 Temmuz 2020, 23:52 AA