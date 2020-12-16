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Dünya İnsansız uçaklar geliyor
AMERİKA

ABD Hava Kuvvetleri anlaşma yaptı: İnsansız savaş uçakları geliyor

İnsansız uçaklar geliyor

ABD Hava Kuvvetleri insansız uçak projesi kapsamında üç şirketle anlaşma yaptı. İlk uçakların gelecek yıl mayıs ayında teslim edileceği ve temmuz ayından itibaren ise deneme uçuşlarına başlanacağı ifade edildi.

Haber Merkezi AA
Foto/arşiv
Foto/arşiv

Hava Kuvvetlerinden yapılan açıklamaya göre, Komutanlık, 24 ay içinde "Skyborg" programı kapsamında prototip üretmeleri için, Boeing ile 25 milyon 748 bin 180 dolar, General Atomics Aeronautical Systems ile 14 milyon 317 bin 933 dolar ve Kratos Unmanned Aerial Systems ile 37 milyon 771 bin 577 dolarlık anlaşma imzaladı.

DENEME UÇUŞLARINA BAŞLANACAK

Açıklamada, ilk uçakların gelecek yıl mayıs ayında teslim edileceği ve temmuz ayından itibaren ise deneme uçuşlarına başlanacağı ifade edildi.

Denemelerde, uçağın insanlı uçaklarla uçuş kabiliyetinin yanı sıra yapay zeka pilotaj sistemlerinin de test edileceği belirtildi.

GELECEĞE YÖNELİK ÜÇ PROGRAMDAN BİRİ

Skyborg programı, ABD Hava Kuvvetlerinin geleceğe yönelik yüksek teknoloji eksenli üç programından biri olarak biliniyor.

Savaş pilotları ile kol uçuşu yapabilecek şekilde geliştirilen ve yerden kumanda edilmeden yapay zeka pilotu ile uçacak olan bu otonom sistemlerin, tehlikeli hava operasyonlarında kullanılması hedefleniyor.

Türkiye'nin ilk Silahlı İnsansız Deniz Aracı (SİDA) denize iniyor
FOTOĞRAF 8
Title
Antalya Serbest Bölge'de faaliyet gösteren ARES Tersanesi ve Ankara merkezli METEKSAN Savunma'nın, birkaç yıldır devam eden araştırma-geliştirme (Ar-Ge) faaliyetleri neticesinde İnsansız Deniz Araçları (İDA) alanında, Türkiye'nin ilk insansız muharip deniz aracının prototip üretimi tamamlandı.
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ULAQ adı verilen SİDA'ya Roketsan tarafından sağlanan 4 adet Cirit ve 2 adet L-UMTAS füze sistemleri eklenerek, bu ay sonuna doğru deniz testlerine başlanacak.
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400 kilometre seyir menziline, saatte 65 kilometre sürate, gündüzgece görüş kabiliyetine, milli kriptolu haberleşme altyapısına sahip ve gelişmiş kompozit malzemeden üretilen SİDA, keşif, gözetleme ve istihbarat, su üstü harbi, asimetrik harp, silahlı eskort ve kuvvet koruma, stratejik tesis güvenliği gibi görevlerin icrasında karadan mobil araçlarla ve karargah komuta merkezinden veya uçak gemisi, fırkateyn gibi yüzer platformlardan kullanılabilecek.
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SİDA, farklı operasyonel harekat ihtiyaçlarına cevap verebilecek şekilde füze sistemlerinin yanı sıra, elektronik harp, jamming (parazit bozma) gibi farklı tiplerde faydalı yükler ve farklı haberleşme ve istihbarat sistemleriyle donatılabilecek.
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Bununla birlikte, kendisi ile eş veya farklı yapıya sahip diğer SİDA'larla operasyon yapma, İHA, SİHA, TİHA'lar ve insanlı hava araçları ile müşterek harekat kabiliyetine sahip olabilecek. SİDA uzaktan kontrol edilen insansız deniz aracı olmanın yanı sıra, yapay zeka ve otonom davranış özellikleriyle üstün ve çağın ilerisinde yeteneklerle donatılacak.
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Türkiye'nin ilk SİDA'sının üç yıl önce kurulan bir hayal sonucu olduğu belirten ARES Tersanesi Genel Müdürü Utku Alanç, Tabi sadece silahlı ile kalmadı, üç yıl önce gördüğümüz hayalin üzerine çok yoğun ön tasarım çalışmaları gerçekleştirdik, yaklaşık 2 yıl sürdü. Bir prototiple yürümeye karar verdik, füze sistemleriyle donatılmış prototip silahlı insansız deniz aracı geliştirdik. ULAQ serisinin ilk ürünü oldu. Farklı silahsız tasarımlarımızda, mevcut İHA'larda olduğu gibi İDA'larımız mevcut. Bunları da yakın zamanda denize indirmeyi planlıyoruz dedi.
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İhracat odaklı askeri gemi ve performans botlarında uzman bir tersane olarak gövde formu ve tekne tasarımında çok hızlı ilerlediklerini anlatan Alanç, Millilik ve yerlilik ilk önceliğimizdi. Özellikle uzaktan komutalı sistemlerde bu sistemin muharebe sisteminde karıştırmaya dayanıklı olması lazım, düşman kuvvetlerinin eline geçmemesi ve size dönmemesi lazım. En büyük özelliği bu. Savunma sanayimizin bir diğer güzide firması METEKSAN Savunma firmasıyla tanıştık. Çok verimli bir işbirliğine dönüştü. Her iki firma da kendi öz sermayeleriyle bu taşın altına elini koydu ve bu Ar-Ge projesi hayata geçti diye konuştu.
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11 metrelik SİDA'nın gemi fırkateynleri, uçak gemilerinden denize atılıp görevlendirilmesi için daha küçük boyutlarda olmasını tercih ettiklerini kaydeden Alanç, Sürati 65 km, bu rahatlıkla iki katına çıkarılabilir. Gövdesi saatte 120-130 km hıza dayanabilecek bir gövde, çok dayanıklı. Menzil 400 km yakıtla sınırlı ve rahatlıkla iki katına çıkarabilir. Önceliğimiz bu prototipin kendini ispat etmesi, başarılı bir füze atışı gerçekleştirmesi ve denizdeki görevlerini başarıyla ifa edebilmesi. Prototipte sona gelindi ve bu ay sonunda denize indireceğiz. Yaklaşık iki ay süren yoğun test tecrübe faaliyetine girişeceğiz. Özellikle uzaktan komuta ve otonom sistemlerini deneyeceğiz dedi.
Türkiye'nin ilk Silahlı İnsansız Deniz Aracı (SİDA) denize iniyor
Antalya merkezli ARES Tersanesi ile Ankara merkezli METEKSAN Savunma firmasının birlikte ürettiği Türkiye'nin ilk Silahlı İnsansız Deniz Aracı'nın (SİDA) prototipi, bu ay sonu denize indirilecek. Milli füze sistemleri üreticisi Roketsan tarafından sağlanan 4 adet Cirit ve 2 adet L-UMTAS füze sistemleri eklenecek SİDA'nın denizdeki testleri iki ay sürecek.


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