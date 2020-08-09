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Dünya ABD, İngiltere, Kanada, Avustralya ve Yeni Zelandadan Hong Kong açıklaması Endişeliyiz
ASYA

ABD, İngiltere, Kanada, Avustralya ve Yeni Zelanda'dan Hong Kong açıklaması: Endişeliyiz

ABD, İngiltere, Kanada, Avustralya ve Yeni Zelanda Dışişleri bakanları, Hong Kong'daki Yasama Konseyi seçimlerinden muhalefet adaylarının men edilmesi, söz konusu seçimlerin ertelenmesi ve burada Ulusal Güvenlik Yasası'nın uygulanması nedeniyle endişeli olduklarını bildirdi.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

Söz konusu 5 ülkenin Dışişleri bakanları, yayımladıkları ortak açıklamada, "ABD, İngiltere, Kanada, Avustralya ve Yeni Zelanda Dışişleri bakanları olarak, Hong Kong yönetiminin, Yasama Konseyi seçimlerinden muhalefet adaylarını haksız bir şekilde men etmesinden ve bu seçimleri ertelemesinden dolayı endişeliyiz." ifadesine yer verdi.

"Endişe duyuyoruz"

Bu eylemlerin, Hong Kong'un istikrar ve refahı için gerekli olan demokratik süreci baltaladığına işaret edilen açıklamada, "Pekin yönetiminin, Hong Kong halkının temel hak ve özgürlüklerini sarsan Ulusal Güvenlik Yasası'nı uygulamasından da derin endişe duyuyoruz." değerlendirmesine yer verildi.

Hong Kong'daki protestolarda polis memuru göstericilere silah doğrulttu
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Hong Kong'daki protestolarda polis memuru göstericilere silah doğrulttu
Hong Kong'da tartışmalı Ulusal Güvenlik Yasası'nın kabul edilmesinin ardından binlerce kişi sokaklara döküldü. Protestolar esnasında bir kişi gözaltına alınırken, polis memurunun elindeki silahı göstericilere doğrulttuğu anlar kameralara yansıdı.


Açıklamada, Hong Kong halkının, adil ve güvenilir seçimler yoluyla Yasama Konseyi üyelerini seçme beklentilerinin desteklendiğine işaret edilerek, "Hong Kong yönetimini, seçimlerden men edilen muhalefet adaylarına tekrar haklarını vermeye davet ediyoruz. Böylece seçimler, insanların demokratik hak ve özgürlüklerini uygulamalarına müsait bir ortamda yapılabilir." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada ayrıca, Hong Kong yönetimine bir an önce Yasama Konseyi Seçimleri yapma çağrısında da bulunuldu.

Hong Kong'da protestolar yeniden alevlendi
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Hong Kong'da protestolar yeniden alevlendi
Çin'in Hong Kong'a yönelik olarak parlamentoya sunduğu yeni ulusal güvenlik yasa teklifi hem Hong Kong'da protestoların yeniden canlanmasına hem de uluslararası alanda tepkilerin meydana gelmesine yol açtı. Polis eylemcilere biber gazı kullandı ve yüzlerce eylemci gözaltına alındı.


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