Dünya ABD İrandan Yemene patlayıcı madde taşıyan tekneyi durdurduk
AMERİKA

ABD: İran’dan Yemen’e patlayıcı madde taşıyan tekneyi durdurduk

ABD Donanmasından yapılan yazılı açıklamada, "8 Kasım'da ABD 5. Filosu, Umman Körfezi'nde İran'dan Yemen'e büyük miktarda patlayıcı madde de dahil olmak üzere silah yardım kaçakçılığı yapan bir balıkçı teknesini durdurdu." ifadesine yer verildi. ABD Sahil Güvenlik gemisi John Scheuerman ve güdümlü füze muhripi USS The Sullivans’ın tekneye uluslararası sularda müdahale ettiği belirtilen açıklamada, ABD kuvvetlerinin, teknede roket ve füze yakıtı ile patlayıcıların yapımında yaygın olarak kullanılan ve güçlü bir oksitleyici olan 70 tondan fazla amonyum perklorat bulduğu bilgisi verildi.

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Haber Merkezi AA
ABD: İran’dan Yemen’e patlayıcı madde taşıyan tekneyi durdurduk
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ABD Donanmasından yapılan yazılı açıklamada, "8 Kasım'da ABD 5. Filosu, Umman Körfezi'nde İran'dan Yemen'e büyük miktarda patlayıcı madde de dahil olmak üzere silah yardım kaçakçılığı yapan bir balıkçı teknesini durdurdu." ifadesine yer verildi.

ABD Sahil Güvenlik gemisi John Scheuerman ve güdümlü füze muhripi USS The Sullivans’ın tekneye uluslararası sularda müdahale ettiği belirtilen açıklamada, ABD kuvvetlerinin, teknede roket ve füze yakıtı ile patlayıcıların yapımında yaygın olarak kullanılan ve güçlü bir oksitleyici olan 70 tondan fazla amonyum perklorat bulduğu bilgisi verildi.

Açıklamada sözlerine yer verilen ABD Deniz Kuvvetleri Merkez Komutanlığı, 5. Filo ve Birleşik Deniz Kuvvetleri Komutanı Yardımcısı Koramiral Brad Cooper, "Bu, boyutuna bağlı olarak bir düzineden fazla orta menzilli balistik füzeyi fırlatmaya yetecek kadar büyük miktarda patlayıcı maddeydi." ifadesini kullandı.

Aramada ayrıca 100 tondan fazla, patlayıcılarda kullanılan üre gübresi bulundu, teknedeki 4 Yemenli gözaltına alındı.

ABD kuvvetlerinin, tekneyi 13 Kasım'da Umman Körfezi'nde batırdığı, 4 kişinin ise bugün Yemen'e transfer edildiği duyuruldu.

ABD 5. Filosu, 18 Ocak'ta da Umman Körfezi'nde yasa dışı kaçakçılık yapmaya çalışan bir balıkçı gemisini durdurmuş ve 40 ton üre gübresi ele geçirmişti.

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