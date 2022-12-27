ABD meclisinde skandal: Geçmişiyle ilgili söylediği tüm yalanlar ortaya çıktı

ABD Meclisi Cumhuriyetçi Parti'den George Santos hakkındaki skandalla çalkalanıyor. Geçmişi hakkında yalan söylediğini itiraf eden Santos, Yahudi seçmenlerden oy alabilmek için kendisini Yahudi kökenli olarak tanıttığını belirtti.

"Özgeçmişimi süslediğim için utanıyorum"

Baruch Koleji ve New York Üniversitesi'nden mezun olduğunu iddia etmesine rağmen herhangi bir kolej veya üniversiteden mezun olmadığını şu sözlerle ifade etti:

"Hiçbir yüksek öğrenim kurumundan mezun olmadım. Özgeçmişimi süslediğim için utanıyorum ve özür dilerim. Hayatta aptalca şeyler yaptığımız olur."

Yahudi geçmişi de asılsız çıktı

Santos'un geçmişindeki Yahudi mirasına ilişkin iddiaları ve anne tarafından büyükanne ve büyükbabasının 2. Dünya Savaşı sırasında Avrupa'daki Yahudi zulmünden kaçtığına dair söylemlerinin de yalan olduğu tespit edildi.

Yahudi cemaatinin üyeleri ise George Santos'un Holokost'tan sağ kurtulan büyükanne ve büyükbabalara sahip olduğu şeklinde söylediği yalanları kınadıklarını açıkladı.

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İstifası talep edildi

Yeni milletvekilinin profesyonel ve eğitimsel geçmişi hakkında yalan söylediğini kabul etmesinden sonra demokratlar, temsilci seçilen George Santos'u yeni kazandığı Long Island House koltuğundan istifa etmeye çağırdı.

FOTOĞRAF 17 ABD’nin büyük bir kesimini etkisi altına alan kar fırtınası devam ediyor. Anadolu Ajansı, kar fırtınasının en çok etkili olduğu Buffalo kentinde felaketin boyutlarını görüntüledi. Kar kalınlığının bir metreyi aştığı kentte araçların trafiğe çıkışı yasaklandı. Amerikalılar yoğun ve uzun kar yağışı korkusuyla marketlerdeki temel gıda malzemelerini tüketti, marketlerin rafları boşaltıldı. Yerel kaynaklara göre bir süper markette yağmalama olayları da yaşandı. Kar fırtınasında mahsur kalan Buffalo kentinin bazı sakinleri Noel’i itfaiye binalarında kutladı. ABD’de milyonlarca kişi kar fırtınası nedeniyle elektriksiz kaldı. New York’a bağlı Erie İlçe yöneticisi Mark Poloncarz, yaptığı açıklamada, ilçede elektrikleri kesik olan ev ve iş yerlerinin yüzde 94’üne elektrik verildiğini ancak halen 12 bin ev ve iş yerinde elektriklerin kesik olduğunu belirtti. Poloncarz, gün içinde de yaklaşık 20 santimetre kalınlığında kar yağmasını beklediklerini ifade ederek, Bu korkunç bir durum. Sokakları açmaya ve temizlemeye ve henüz temizlenmemiş alanlara girmeye çalıştığımız için bu iyi olmadı. dedi. Erie ilçesinde kar fırtınasında ölenlerin sayısının bir günde 13’ten 27’ye yükseldiği bildirildi. Associated Press’in ülke genelinde topladığı verilere göre New Yorkta kar fırtınası kaynaklı ölü sayısı 27’ye çıkarken, Ohioda 10, Kansas ve Kentuckyde 3er, Coloradoda 2, Missouri, Tenessee ve Wisconsinde birer kişi olmak üzere hayatını kaybedenlerin sayısı 50ye ulaştı. Diğer taraftan Amerikan NBC televizyonuna göre Colorado, Illinois, Kansas, Kentucky, Michigan, Missouri, Nebraska, New York, Ohio, Oklahoma, Tennessee ve Wisconsin eyaletlerinde 55 kişi hayatını kaybetti. Kanadadaki Büyük Göllerden Meksika sınırındaki Rio Grandeye kadar kapsamı genişleyen ölümcül kar fırtınası, ABD nüfusunun yaklaşık yüzde 60ını olumsuz etkiledi. Uçuş takip sitesi FlightAware, ABD’de son 4 günde yaklaşık 13 bin uçuşun iptal edildiğini bildirdi. ABDde, 21 Aralıkta ulusal ve yerel hava raporlama kurumları, nesilde bir kez görülebilecek şiddette soğuk ve karlı hava şartları konusunda uyarıda bulunmuştu. Ulusal Hava Durumu Servisi (NOAA), ülkenin bazı bölgelerinde son 40 yıldır yaşanmamış soğuk hava şartlarının yaklaştığını duyurmuştu. Hava durumu servisi, Yoğun kar yağışının, seyahatleri çok zor veya imkansız hale getirebileceğine ve hayati tehlike oluşturabileceğine işaret etmişti. Ayrıca, soğuk havanın etkisiyle oluşacak fırtınanın, ülkenin Kanada sınırındaki Great Lakes bölgesinde 3. kategorideki kasırganın basıncına eş değer olacağı bilgisi paylaşılmıştı.Fırtına nedeniyle New Jerseynin Manhattana bakan kıyı şeridindeki bazı hastane ve iş yerlerinin giriş katları, taşan Hudson Nehrinin suları altında kalırken sele maruz kalan birçok araç zarar görmüştü. Queens ve Brooklynin kıyı bölgeleri de yükselen okyanus sularından zarar görürken şiddetli rüzgarın getirdiği dalgalar kıyı şeridindeki bazı caddeleri ve yaşam alanlarını kullanılamaz hale getirmişti. ABD'de görülmemiş kar fırtınası: Bir metreyi geçti ölü sayısı 50'ye çıktı ABD ve Kanada'yı etkisi altına alan kar fırtınası nedeniyle ölü sayısı artıyor. ABD'de aşırı soğuk nedeniyle 50 kişi yaşamını yitirdi. Nesilde bir kez görülen kar yağışı nedeniyle trafiğe çıkış yasaklandı, marketlerde raflar boşaldı. BiP'te paylaş

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