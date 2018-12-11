Dünya ABD Meksika sınırındaki birliklerini geri çekiyor
AMERİKA

ABD Meksika sınırındaki birliklerini geri çekiyor

Pentagon sözcüsü Albay Robert Manning, ABD Savunma Bakanlığı'nın Meksika sınırında görev yapan yüzlerce ABD askerini yakın zamanda geri çekeceğini açıkladı.

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Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

ABD Savunma Bakanlığı'nın Meksika sınırında görev yapan ABD askerini yakın zamanda geri çekeceği bildirildi. Pentagon sözcüsü Albay Manning tarafından yapılan açıklamada, Meksika sınırındaki bazı birliklerin görevini tamamladıkları ve kısmen de olsa sınırdan çekilmeye başladıkları belirtildi. Manning ayrıca sınırda halihazırda görev yapan birliklerin birkaç hafta içerisinde geri çekileceğini söyledi.

  • Manning, sınırda görev yapan 5 bin 900 birlik sayısının 5 bin 200'e düşürüldüğü ve kademeli olarak sayının azaltılacağını dile getirdi.

Bakanlık daha önce sınır güvenliği birimlerine yardımcı olmak üzere bölgede 15 Aralık'a kadar kalmak üzere 5 bin 900 asker sevk etmişti. Pentagon bu süre zarfında sevkiyatın ABD ordusuna 72 milyon dolara mal olduğunu açıklamıştı.

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