​ABD ordusu Afganistan'da muhtemel hava saldırıları için yetki talebinde bulunabilir.

ABD Savunma Bakanlığı'nın (Pentagon), Taliban'ın Afganistan'da Kabil veya diğer büyük şehirleri ele geçirme girişimlerine karşı gruba hava saldırısı düzenlemek üzere ABD Başkanı Joe Biden'dan yetki talebinde bulunacağı iddia edildi.

HAVA UNSURLARI HAZIR BEKLETİLİYOR

Sputnik'te yer alan habere göre Biden yönetimi, çekilme tartışmaları başladığından beri çekilme ile birlikte ABD'nin Afganistan'daki tüm askeri operasyonlarının bitirileceğini ve sadece ülke dışından Afganistan'da tehdit teşkil edecek terör örgütlerine yönelik hava saldırıları için bazı hava unsurlarının hazırda bekletileceğini ifade ediyor.

Ancak New York Times gazetesinin üst düzey ABD'li yetkililere dayandırdığı haberinde, askeri yetkililerin Biden'ın çekilme planını esneterek, Afganistan'da Taliban'ın büyük şehirleri ele geçirmesine karşı örgüte hava saldırıları düzenleme seçeneği için yetki talebinde bulunacağı iddia edildi.

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