ABD savaşı uzatmakta kararlı: Bugüne kadarki en büyük askeri yardımı yaptı

ABD, Ukrayna’ya şimdiye kadarki en büyük askeri yardım paketini açıkladı. Zırhlı araçlar ve tanksavar füzelerinin yer aldığı 3 milyar dolarlık paketin, “Tüm dengeleri değiştireceği” belirtilirken, uzmanlar “ABD savaşı uzatmakta kararlı” yorumunda bulundu. Konuyla ilgili konuşan Pentagon’un Rusya, Ukrayna ve Avrasya’dan Sorumlu Müsteşar Yardımcısı Laura Cooper, Ukrayna’daki savaş kritik bir noktada olduğunu ve Ukraynalıların Rus saldırılarına direnmeye devam etmesine yardımcı olmak için ABD’nin elinden geleni yapması gerektiğini söyledi.

BRADLEYLER KARA OPERASYONUNA İŞARET

ABD’nin önceki paketlerden farklı olarak hava savunma ve top sistemleri yerine Bradley araçları ve anti tank füzeleri vermesi, bir süredir gündemde olan Ukrayna ordusunun Donbas bölgesine kara operasyonuna hazırlandığı iddialarını da güçlendirdi. Cooper, “Bu zırhlı araçları vermenin tam zamanı olduğuna dair bir anlayış olduğunu görüyoruz. Ukrayna’nın savaşta dinamikleri değiştirmek için bu kabiliyetin avantajlarını kullanmasının tam zamanı” şeklinde konuştu. Savaştaki dinamikleri değiştirmekten ne kastettiği sorusuna ise ABDli müsteşar, Rusların elindeki toprakları geri almayı kastettiğini ve Ukrayna’ya verilen askeri araçların Rusların en güçlü zırhlılarına bile dayanacak kapasitede olduğu yanıtını verdi. ABD ordusunun envanterinden, tank avcısı olarak bilinen 50 zırhlı Bradley piyade muharebe aracı, bu araçlar için 500 TOW tanksavar füzesi ve 250 bin 25 mm mermi verilecek. Bunların yanı sıra Ukrayna ordusuna, 100 adet M113 zırhlı personel taşıyıcı, 55 mayına dayanıklı pusu korumalı araç (MRAP), 138 yüksek performanslı çok amaçlı tekerlekli araç, 18 adet 155 mm kundağı motorlu obüs de sağlanacak.

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500 bin Rus seferber edilecek iddiası

Ukrayna istihbarat yetkilileri, Kiev yönetimine karşı geçtiğimiz Şubat ayında işgal başlatan ancak istediği hedeflere henüz ulaşamayan Rus hükümetinin, 500,000 askeri yeni bir seferberlik kapsamında orduya almaya hazırlandığını iddia etti. Açıklamaya göre orduya yeni katılacak birlikler, Ukrayna’nın doğusunda ve güneyinde ilkbahar ve yaz aylarında gerçekleştirilecek operasyonlarda kullanılacak. Geçtiğimiz Ekim’de benzer bir hamleyle 300,000 kişiyi orduya çağıran Rusya ise Ukrayna tarafının iddialarını yalanladı.