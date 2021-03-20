Dünya ABD Savunma Bakanı Austin Müttefiklerimizi Rus ekipmanından uzak durmaya çağırıyoruz
AMERİKA

ABD Savunma Bakanı Austin: Müttefiklerimizi Rus ekipmanından uzak durmaya çağırıyoruz

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Hindistan'a giden ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, müttefiklerinin Rus ekipmanlarından uzak durmaları gerektiğini ifade etti. Austin, "Ortaklarımızın yaptırımlara neden olabilecek ekipman tedarikinden kaçınması gerekir" dedi.

Haber Merkezi AA
ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin.
ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin.

Hint basınındaki habere göre, ABD Savunma Bakanı Austin ve Hindistan Savunma Bakanı Rajnath Singh, Hindistan’ın başkenti Yeni Delhi’de bir araya geldi.

"Rus ekipmanlarından uzak durun"

Austin, Hindistan'ın S-400 hava savunma sistemlerini tedarik etme süreciyle ilgili bir soruya cevaben, "Tüm müttefiklerimizi ve ortaklarımızı Rus ekipmanından uzak durmaya çağırıyoruz. Ortaklarımızın yaptırımlara neden olabilecek ekipman tedarikinden kaçınması gerekir." dedi.

"Hindistan önemli bir ortak"

Hindistan'ın sistemi satın almakla ilgilendiğinin farkında olduklarını belirten Austin, "Henüz S-400 sistemi edinmediler, bu nedenle yaptırımların masada olması için bir neden yok." ifadesini kullandı.

Austin, Hindistan'ın hızla değişen uluslararası dinamiklerde giderek daha önemli bir ortak olduğunu kaydetti.

Austin ve Singh, iki ülke arasındaki savunma iş birliği, istihbarat paylaşımı ve lojistik konularında anlaştıklarını bildirdi.

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