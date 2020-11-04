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ABD başkanlık seçimlerinde ilk sonuçlar geliyor

ABD'de 2020 Başkanlık Seçimi'nde Kentucky ve Indiana eyaletlerinden ilk sonuçlar gelmeye başladı. Başkanlık yarışında Cumhuriyetçi Donald Trump Kentucky'yi, Demokrat Joe Biden Vermont'u kazandı. Associated Press (AP) haber ajansının yayınladığı resmi olmayan sonuçlara göre ABD Başkanı Trump, Kentucky'deki oyların yüzde 53,7'sini elde etti. Halen oy sayımının devam ettiği eyalette yüzde 53,7 oy oranına ulaşan Trump, yüzde 44,8 oy oranında kalan Biden'a üstünlük sağlayarak seçimleri kazandı.

Haber Merkezi AA
Trump - Biden
Trump - Biden

Amerikan Associated Press (AP) haber ajansının yayınladığı resmi olmayan ilk sonuçlara göre ABD Başkanı Donald Trump, Indiana eyaletindeki oyların yüzde 67,2'sini elde etti.

Trump önde

  • Halen oy sayımının devam ettiği eyalette toplam oyların yüzde 2'si sayılırken, yüzde 67,2 oy oranına ulaşan Trump, yüzde 30,9 oy oranında kalan Biden'a üstünlük sağlayarak seçimleri önde götürüyor.

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Sandıkların yüzde 8'inin sayıldığı Kentucky'de ise yüzde 54,6 oy oranına ulaşan Biden, seçimleri, oyların yüzde 43,8'ini alan Trump'ın önünde götürüyor. Oyların az bir kısmının sayıldığı Indiana'da 11, Kentucky'de ise 8 delege için yarış yapılıyor.

  • ABD'de başkanlık seçimlerinde 538 delegenin yarıdan bir fazlası olan 270 delegeye ulaşan isim başkanlık koltuğuna oturmaya hak kazanıyor.

Trump'tan sandıklar kapandıktan sonra ilk açıklama

Öte yandan Trump sandıkların kapanmasının ardından resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Tüm ülkede çok iyi görünüyoruz. Teşekkürler." mesajını paylaştı.

Bu yılki ABD seçimlerinde rekor sayıda katılım beklenirken sandıkların büyük çoğunluğu yerel saat ile 19.00 (TSİ 03.00) itibariyle kapanmaya başlayacak.

Trump Vermont eyaletini, Biden ise Kentucky eyaletini kazandı

ABD'de 59. başkanlık seçimlerinde Demokrat Joe Biden Vermont, Cumhuriyetçi Donald Trump ise Kentucky eyaletini kazandı.

  • Associated Press (AP) haber ajansının yayınladığı resmi olmayan sonuçlara göre ABD Başkanı Trump, Kentucky'deki oyların yüzde 53,7'sini elde etti. Halen oy sayımının devam ettiği eyalette yüzde 53,7 oy oranına ulaşan Trump, yüzde 44,8 oy oranında kalan Biden'a üstünlük sağlayarak seçimleri kazandı.

Vermont'ta ise yüzde 62,7 oy oranına ulaşan Biden, yüzde 37,3 oy oranında kalan Trump'ı geride bırakarak eyalette ipi göğüsleyen isim oldu.

  • Bu sonuçla Trump, Kentucky'de 8 delegeyi, Biden ise Vermont'ta 3 delegeyi hanesine yazdırdı. ABD'de başkanlık seçimlerinde 538 delegenin yarıdan bir fazlası olan 270 delegeye ulaşan isim başkanlık koltuğuna oturmaya hak kazanıyor.
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