ABD tarihinin en ölümcül salgını: 50.54 milyon kuş yok oldu

ABD'de ravukların, hindilerin ve diğer kuşların ölümleri, 2015'teki kuş gribi salgınını geçerek 50,5 milyon kuş ölümüyle yeni rekor kırdı.
Kuşlar genellikle enfekte olduktan sonra ölüyor.
Yumurtlayan tavuk çiftliklerinde bir milyonu geçebilen tüm sürüler, bir kuş testi pozitif çıktıktan sonra hastalığın yayılmasını kontrol etmek için itlaf ediliyor.
Kümes hayvanı sürülerindeki kayıplar, yumurta ve hindi eti fiyatlarının rekor seviyelere çıkmasına yol açtı.
Enflasyonla karşı karşıya kalan tüketiciler için ekonomik sancı kötüleşti ve ABD'de Şükran Günü kutlamalarını daha pahalı hale getirdi.
Avrupa ve İngiltere de en kötü kuş gribi krizlerini yaşıyor ve bazı İngiliz süpermarketleri, salgının tedariki aksatmasının ardından müşterilerin yumurta alımlarını kayda almaya başladı.
Şubat ayında başlayan ABD salgını, 46 eyalette kümes hayvanı sürülerini ve kümes hayvanı olmayan kuşları enfekte etti.
Ördekler gibi yabani kuşlar, yüksek derecede patojenik kuş gribi enza (HPAI) olarak bilinen virüsü dışkıları, tüyleri veya kümes hayvanlarıyla doğrudan temasları yoluyla bulaştırıyor.
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Indiana eyaletindeki bir ördek çiftliğinde kuş gribi tespit edildi.
Uzmanlardan yapılan açıklamada, laboratuvara gönderilen bu numunelerin sonuçlarının, virüs açısından varsayımsal olarak pozitif çıktığı ifade edildi.
Numunelerin, ABD Tarım Bakanlığına bağlı Ulusal Veterinerlik Hizmetleri Laboratuvarına gönderildiği kaydedilen açıklamada, söz konusu çiftlikte 4 bin dolaylarında kanatlı hayvan olduğu aktarıldı.
Açıklamada, ördeklerin itlaf edilip edilmeyeceğine dair bilgi verilmedi.
Yetkililerin bölgedeki diğer çiftliklerdeki kanatlı hayvanlardan da numune alınması için çalışmalara başladığına dikkati çekilen açıklamada, salgının acil halk sağlığı sorunu olmadığı vurgulandı.
Yıl başından bu yana, ABDnin birçok eyaletindeki tavuk ve hindi çiftliklerinin yanı sıra Indiananın Dubois ve Greene bölgelerindeki 6 hindi çiftliğinde kuş gribi salgını yaşanmıştı.
Indiana, ülkedeki en çok ördek üretiminin yapıldığı eyalet olarak biliniyor.
Amerikada kuş gribi alarmı
ABD'de kuş gribi alarmı
ABD'nin Indiana eyaletindeki bir ördek çiftliğinde kuş gribi tespit edildi. Indiana Hayvan Sağlığı İdaresinden yapılan açıklamada, eyaletin Elkhart bölgesindeki ticari ördek çiftliğindeki hayvanlardan numune alındığı belirtildi.