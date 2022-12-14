ABD Ukrayna'ya Patriot gönderiyor: Resmi duyuru yarın yapılacak

Amerikan basınında yer alan habere göre Ukrayna liderinin hava savunma sistemi taleplerine karşılık veren ABD yönetimi Patriot füze savunma sistemi bataryaları göndermeyi düşünüyor.

Planda sona yaklaşıldığını belirten yetkililer, söz konusu onayın bu hafta bitmeden verileceğini ve resmi duyurunun 15 Aralık'ta yapılabileceğini kaydetti.

Konuyla ilgili Beyaz Saray ya da ABD Savunma Bakanlığından (Pentagon) henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

ABD'li yetkili AA'ya teyit etti

AA muhabirine konuşan ABD’li bir yetkili, basında çıkan haberlerin doğru olduğunu teyit etti.

Yetkili, gün içinde ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mark Milley ve Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan’ın Ukraynalı mevkidaşları ile ortak bir görüşme yaptığını belirtti.

ABD’li yetkili, görüşmenin ana konularından birinin de Ukrayna’ya Patriotların verilmesi olduğunu kaydetti.

Günlük basın toplantısında Pentagon Sözcüsü Tuğgeneral Patrick Ryder, Ukrayna ile savunma ihtiyaçları konusunda sıkı görüşmeler yapmaya devam ettiklerini aktarmış ancak Patriot sağlama planına ilişkin detayları teyit etmekten kaçınmıştı.

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DÜNYA Pentagon: Şu anda Ukrayna'ya Patriot bataryasını verme planımız yok