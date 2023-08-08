ABD ve Avustralya ortak tatbikatında düşen helikopterin karakutusu bulundu

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ve Çin arasında yaşanan çip krizinde Çin'in çip üretiminde kullanılan ham maddelere ihracat kısıtlaması getirmesi ile iki ülke arasındaki çekişme bir üst safhaya taşındı. ABD geçen yıl geçirdiği "Çip ve Bilim Yasası" ile çip üretiminde dışa bağımlılığı sonlandırmayı hedefliyor