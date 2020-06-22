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Dünya ABDde aşırı sıcak ve orman yangını alarmı 10 eyaletteki 35 orman yangını devam ediyor
AMERİKA

ABD'de aşırı sıcak ve orman yangını alarmı: 10 eyaletteki 35 orman yangını devam ediyor

ABD’de iç kesimlerdeki bazı eyaletler için aşırı sıcağın sebep olabileceği orman yangıları ve şiddetli rüzgarlar konusunda uyarı yapıldı. Texas’tan Alaska’ya kadar uzanan 10 eyalette 35 orman yangını devam ediyor. Batı bölgesindeki eyaletlerde sıcaklığın 49 dereceye kadar çıkabileceği uyarısı yapıldı.

Haber Merkezi AA
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

ABC News'in haberine göre, bazı eyaletlerde hava sıcaklığının 49 dereceye kadar çıkabileceği ve yangınların artabileceği belirtildi.

Hafta sonunda Colorado ile Virginia eyaletleri arasında hasara yol açan fırtınaların yaşandığı, Alabama’da bir kişinin üzerine ağaç devrilmesi sonucu hayatını kaybettiği bildirildi.

Hafta içinde aşırı sıcak ve yangın riskine karşı önlem alınması istendi.

Beyzbol topu büyüklüğünde dolu yağdı

Kansas eyaletinde saatteki hızı 80 mile (129 km) ulaşan rüzgar yüzünden bir kamyonun devrildiği ve 6 kasırganın çıktığı eyaletin bazı bölgelerinde beyzbol topu büyüklüğünde dolu yağdığı kaydedildi.

  • Bugün Oklahoma’yı etkisi altına alan şiddetli rüzgar ve dolu yağışının Texas ve Arkansas için büyük tehdit oluşturacağı öngörüsünde bulunuldu.

35 orman yangını devam ediyor

Texas’tan Alaska’ya kadar uzanan 10 eyalette 35 orman yangını çıktığı ve Arizona eyaletinde tahliyelerin devam ettiği bildirildi.

Phoenix’in kuzeyindeki yangında ise 74 hektarlık çalılığın kül olduğu, sıcaklıkların Çarşamba günü California ve Arizona’yı etkisi altına almasının beklendiği kaydedildi.

  • Oregon’un güneyinden California’nın güneyine kadar uzanan hatta sıcaklıkların 49 dereceye kadar yükselebileceğinin, hafta ortasında ise Arizona ve Phoenix’te sıcaklıkların 43 derece civarında seyredeceğinin tahmin edildiği belirtildi.

Rüzgarın, orman yangınlarının yayılmasına sebep olabileceği uyarısında bulunuldu.

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