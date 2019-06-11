ABD'de bulunan Türk pilotların F-35 eğitimi durduruldu

Pentagon Sözcüsü Mike Andrews, ABD'de F-35 eğitimi için bulunan Türk personel hakkında açıklamalarda bulundu.
"Eğitim uçuşları durduruldu"
Pentagon Sözcüsü Andrews "Türk pilotlarının F-35 eğitim uçuşları durduruldu. Bakanlık, Türk pilotların uçuş yapmadığından haberdar" dedi.
Reuters'a konuşan Andrews konuşmasına şöyle devam etti:
Türk politikasında bir değişiklik olmaksızın, F-35 programına katılımlarını düşürmek için müttefikimiz Türkiye'yle yakın çalışmaya devam edeceğiz.
Öte yandan, ABD geçtiğimiz günlerde, F-35 eğitimi için Arizona ve Florida’da bulunan 42 Türk askerini sınırdışı etme kararı almıştı.