Dünya ABDde Demokratların başkanlık yarışında Bidenın zafer gecesi
AMERİKA

ABD'de Demokratların başkanlık yarışında Biden'ın zafer gecesi

ABD Eski Başkan Yardımcısı Joe Biden, rakibi Vermont Senatörü Bernie Sanders karşısında kritik Florida ön seçimlerini kazanarak önemli bir adım attı. Biden ayrıca Illinois ve Arizona'daki ön seçimleri de kazanarak Sanders ile arasındaki farkı biraz daha açtı. Ohio'da bugün yapılması planlanan ön seçimler, koronavirüs salgını nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi.

Haber Merkezi AA
Joe Biden
Joe Biden

ABD'de başkanlık ön seçim süreci devam ederken eski Başkan Yardımcısı Joe Biden, 3 eyalette yapılan ön seçimlerin tamamında Vermont Senatörü Bernie Sanders'ı geride bıraktı.

Ülkede 3 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimleri için Demokratlar arasındaki yarış, Florida, Illinois ve Arizona eyaletlerinde yapılan ön seçimlerle devam etti.

Söz konusu 3 eyalette gerçekleştirilen ön seçimlerden Biden önemli bir avantajla çıktı.

Amerikan AP haber ajansının duyurduğu ve resmi olmayan sonuçlara göre Biden, ülkedeki en kritik eyaletlerden olan ve delege sayısı bakımından da büyük önem arz eden Florida'da oyların yaklaşık yüzde 61'ini alarak Sanders'a büyük fark attı.

Florida'da yüzde 23 düzeyinde kalan Sanders ise yarışta yeni bir yara daha almış oldu.

Illinois eyaletindeki ön seçimleri yaklaşık yüzde 59, Arizona'daki ön seçimleri ise yaklaşık yüzde 44 ile kazanan Biden, böylece gecenin kesin galibi olarak Sanders'la arasındaki farkı biraz daha açtı.

5 EYALETTE ÖN SEÇİMLERE SALGIN ENGELİ

Öte yandan daha önce 17 Mart olarak açıklanan Ohio eyaletindeki ön seçimler koronavirüs salgını nedeniyle ertelendi.

Georgia, Kentucky, Louisiana ve Maryland eyaletlerinde de koronavirüs salgını nedeniyle ön seçimler ileri bir tarihte yapılacak.

ÖN SEÇİMLER 3 ŞUBAT'TA BAŞLADI

3 Şubat'ta Iowa'da yapılan tartışmalı ön seçimlerde Pete Buttigieg, Sanders'ı kıl payı geçerek kazanmış, 11 Şubat'ta yapılan New Hamsphire ve 22 Şubat'ta yapılan Nevada ön seçimlerini ise Sanders kazanmıştı.

  • Ardından 29 Şubat'taki Güney Carolina ön seçimlerini Biden rakiplerine fark atarak kazanmıştı.

14 eyalette ön seçimlerin yapıldığı 3 Mart'taki Süper Salı'da ise 10 eyalette ipi göğüsleyen Biden, en güçlü rakibi Sanders'tan liderlik bayrağını devralmıştı.

Demokrat Parti, Cumhuriyetçilerin başkan adayı Trump'a karşı kendi başkan adaylarını temmuz ayında yapacakları parti kongresinde resmen ilan edecek.

3 Kasım 2020'de yapılacak başkanlık seçimlerini kazanacak olan isim 20 Ocak 2021'de Beyaz Saray'da başkanlık koltuğuna oturacak.
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