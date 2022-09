ABD’de elektrik kesintisi alarmı: Musk’ın Tesla araçları sosyal medyanın gündeminde

Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) California eyaletinde yaşanan rekor sıcaklıklar, beraberinde enerji krizini de tetikledi. Aşırı sıcakların ardından eyalet çapında hızla yükseliş gösteren enerji talebindeki artış sebebiyle elektrik kullanımının sınırlandırılması istendi. Hatta günün en yoğun saatlerinde, yani talebin en yüksek olduğu zaman dilimlerinde elektrik araçların şarj edilmemesi konusunda uyarıda bulunuldu.

Bir yanda elektrik şebekelerine aşırı yüklenme tartışmaları yükselirken, diğer yanda ise ABD’li milyarder iş insanı Elon Musk’ın sahibi olduğu Tesla’nın elektrikli otomobilleri sosyal medyanın gündemindeydi.

ŞARJ İSTASYONU YERİNE JENARATÖR

Twitter’da bir kullanıcının Çarşamba günü paylaştığı fotoğraf sosyal medyada viral oldu.

Şu ana kadar en az 111 bin beğeni ve 25 bin retweet alan paylaşımda, binlerce dolarlık aracın bir jeneratör yardımı ile şarj edildiği görülüyor.

Paylaşımda 120 bin dolarlık (2 milyon 188 bin TL) olduğu belirtilen Tesla aracın, bölgedeki kesintiler ve şebekeye aşırı yüklenme sebebiyle bir jenatör yardımıyla şarj edildiği iddia edildi. Diğer kullanıcılar ise benzer görselleri paylaşımın altına ekledi.

Fotoğraftaki bilgilere dair herhangi bir teyit bulunmuyor ancak enerji krizi ve iklim değişikliği tartışmaları yükselirken, Musk’ın Tesla araçları sıklıkla gündeme gelecek gibi.