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Dünya ABDde haksız yere idama mahkum edilen iki siyahiye 75 milyon dolar tazminat ödenecek
AMERİKA

ABD’de haksız yere idama mahkum edilen iki siyahiye 75 milyon dolar tazminat ödenecek

ABD’nin Kuzey Karolina eyaletinde mahkeme, 1983’te 11 yaşındaki kız çocuğuna tecavüz etmek ve onu öldürmek suçundan haksız yere idama mahkum edilen 2 siyahi üvey kardeşe 75 milyon dolar tazminat ödenmesine karar verdi.

Haber Merkezi AA
ABD’de haksız yere idama mahkum edilen iki siyahiye 75 milyon dolar tazminat ödenecek
Mahkeme haksız yere idama mahkum edilen iki kardeşe tazminat ödenmesi kararına vardı.

ABD’nin Kuzey Karolina eyaletinde mahkeme, 1983’te 11 yaşındaki kız çocuğuna tecavüz etmek ve onu öldürmek suçundan haksız yere idama mahkum edilen 2 siyahi üvey kardeşe 75 milyon dolar tazminat ödenmesine karar verdi.

Mahkeme, haksız yere idama mahkum edilen Henry McCollum ve Leon Brown kardeşlere hapiste geçirdikleri her yıl için 1 milyon dolar tazminat ödenmesine hükmetti. Bunun yanı sıra 13 milyon dolar cezai tazminat verilmesi kararlaştırıldı.

2014'te serbest bırakıldılar

1983’te 11 yaşındaki bir kız çocuğuna tecavüz etmek ve onu öldürmekten idama mahkum edilen McCollum tutuklandığı yıl 19, Brown ise sadece 15 yaşındaydı.

McCollum ve Brown, 1983’te yaşanan olayda gerçek suçlunun açığa çıkmasının ardından 2014'te serbest bırakılmışlardı.

31 yıl haksız yere yattı

Hapishanede yaşadıklarından etkilenen ve zihinsel sağlık sorunları yaşayan kardeşler tam zamanlı bakıma muhtaç hale gelmişlerdi.

31 yıl haksız yere hapis yatan ve medeni hakları ihlal edilen siyahi kardeşler, 2015'ten bu yana hukuk mücadelesi veriyordu.

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