ABD'de iş yerinde silahlı saldırı: 5 ölü

Spor

Cüneyt Çakır'ın iki yüzü: VAR da farklı orta hakemken daha farklı

Yeni Malatyaspor-Beşiktaş maçında Adem Büyük'ün gördüğü kırmızı kart sonrasında Trabzonsporlu taraftarlar sosyal medyada Cüneyt Çakır'a tepki gösterdi. Bunun sebebi ise benzer bir pozisyonda Çakır'ın farklı bir tavır takınmış olması.