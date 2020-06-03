ABD’de işler çığırından çıkıyor: Yağmacılar emekli polisi öldürdü

Beyaz Saray önünde de gerçekleştirilen eylemler ülke geneline yayıldı. İsyan ateşine dönen protestolarda mağazalar yağmalanıyor. St.Louis kentinde bir mağazayı yağmacılara karşı korumaya çalışan emekli polis David Dorn öldürüldü.
Polis, mağazanın önündeki kaldırımda hayatını kaybeden 77 yaşındaki emekli polisin ölümüne ilişkin soruşturma başlattı.
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Paris Valiliğinin gösteri yasağına rağmen Adama İçin Adalet Kolektifi çağrısıyla Adalet Sarayı'nda toplanan eylemciler, polis şiddetini protesto etti.
Adama Traore'nin ablası Assa Traore, gösteride yaptığı konuşmada, Bugünkü mücadelemiz sadece Traore ailesinin değil, aynı zamanda sizin de mücadeleniz. Bugün (ABD'de polis şiddeti sonucu hayatını kaybeden siyahi) George Floyd için mücadele ettiğimiz zaman Adama Traore için de mücadele ediyoruz. diye konuştu.
Göstericilerle gerginlik yaşayan polis, onlara biber gazıyla müdahale etti.
Polis kaynaklarına göre gösteriye 19 bin kişi katıldı. Eylemde sarı yelekliler de yer aldı.
Adama Traore'nin ailesinin talebi üzerine adli tıpta yapılan inceleme sonucunda açıklanan raporda, siyahi gencin, polisin müdahalesiyle boğularak öldüğü belirtildi.
Traore, 19 Temmuz 2016'da, kimlik kontrolü sırasında yaşanan gerilim sonrası karakola götürülmek üzere bindirildiği polis aracında hayatını kaybetmişti.
Olayın ardından yapılan ilk açıklamalarda, Adama'nın rahatsızlandığı ve ilk yardım ekibine teslim edildiği belirtilmişti. Daha sonra ise Traore'nin, doktor müdahale etmeden önce, polis aracında hayatını kaybettiği ortaya çıkmıştı.
Olaya karışan kolluk kuvvetleriyle ilgili herhangi bir soruşturma açılmazken yargı sürecinden de sonuç çıkmadı.
Traore'nin ölümü sonrası çok sayıda protesto gösterileri düzenlenmiş, Traore'nin kardeşleri ve aile fertlerinden birçoğu gözaltına alınmıştı.
Savcının Traore'nin polis şiddetiyle değil, enfeksiyon nedeniyle kalp krizi geçirerek ölmüş olabileceği şeklindeki açıklaması üzerine de banliyölerde isyan başlamıştı.
Fransa'da polis şiddetinin protesto edildiği gösteri olaylı sona erdi
Fransa'da polis şiddetinin protesto edildiği gösteri olaylı sona erdi
Fransa'da polis şiddetinin protesto edildiği gösteri olaylı sona erdi
Fransa'da polis şiddetinin protesto edildiği gösteri olaylı sona erdi
Fransa'da polis şiddetinin protesto edildiği gösteri olaylı sona erdi
Fransa'da polis şiddetinin protesto edildiği gösteri olaylı sona erdi
Fransa'da polis şiddetinin protesto edildiği gösteri olaylı sona erdi
Fransa'da 2016 yılında polis aracında ölen siyahi Adama Traore için Paris Adliye binasında görülen dava sırasında gösteri düzenlendi. Yüzlerce kişi, polis şiddetine tepki gösterirken, bir grup ise çevredeki çöp tenekelerini ateşe verdi. Polis ile göstericiler arasında çatışma çıktı.
Yakalanmasına yardımcı olanlara ödül Şu ana kadar herhangi bir gözaltı yapılamadığını aktaran polis, Dorn’un ölümüne ilişkin zanlıların yakalanmasına yardımcı olanlara 10 bin dolar ödül verileceğini duyurdu.
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Protestolar kontrolden çıktı: ABD yangın yeri!
ABD'de siyah Amerikalı George Floyd'un Pazartesi günü Minneapolis kentinde polis tarafından gözaltına alınırken ölmesinin ardından düzenlenen protesto gösterileri yayılıyor. En az 30 kentte düzenlenen gösteriler şiddet görüntülerine sahne oldu. Araçlar ve binalar kundaklanırken, polis zaman zaman göz yaşartıcı gaz ve plastik mermi kullandı. Protesto gösterilerinin düzenlendiği kentler arasında Minneapolis, Los Angeles, New York, Chicago, Atlanta, Washington, Philadelphia ve Indianapolis; gece sokağa çıkma yasağı ilan edilen şehirler arasında ise Philadelphia, Miami, Portland, Louisville ve San Francisco da var.
ABD Başkanı Donald Trump da, Dorn’un hayatını kaybetmesini kınadı. Aktif olarak kullandığı sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Trump, “ Yağmacılar tarafından vahşice vurulan ve öldürülen David Dorn’un ailesine büyük saygı duyuyoruz. Polis memurlarımızı, belki de her zamankinden daha fazla onurlandırıyoruz” ifadelerini kullandı.