Dünya ABDde Rus propaganda merkezinin kurucusu casus çıktı
AVRUPA

ABD'de Rus propaganda merkezinin kurucusu casus çıktı

New York'taki bir Rus propaganda merkezinin kurucusu 61 yaşındaki Elena Branson, ABD savcıları tarafından Rus casusu olmakla suçlandı. Putin ile bizzat yazıştığı ileri sürülen Branson daha önce "Rusya'yı Seviyorum" kampanyasının başlatılmasına yardım etmişti.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Diğer
ABDde Rus propaganda merkezinin kurucusu casus çıktı
Arşiv

New York'ta bir Rus propaganda merkezinin kurucusu olan ve Rus tarihini ve kültürünü tanıtmayı amaçlayan 'ABD Rus Toplum Konseyi'nin bir dönem başkanlığını yapan, çift vatandaşlığa sahip Elena Branson ABD savcıları tarafından Rus casusu olmakla suçlandı.

PUTİN İLE YAZIŞMALARI ORTAYA ÇIKTI

Manhattan savcıları, casus olduğu iddia edilen Elena Branson'ın 2012 yılında Rusya'dan New York'a gönderildiğini belirtti. Rus hükümetinin en üst düzey isimlerinden yetki aldığı iddia edilen kadının Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bizzat yazıştığı da yönlendirilen suçlamalar arasında.

Savcılar, kadının kurduğu merkezin Rusya'nın ABD'deki etkisini yaymayı amaçlayan bir Kremlin propaganda makinesi olarak hizmet ettiğini belirtti. Kısmen Rus hükümeti tarafından finanse edildiği iddia edilen merkez bu yıl, 'Amerika Birleşik Devletleri'nde Rusça konuşan topluluğu pekiştirmek' için bir gençlik forumuna ev sahipliği yapmayı planlıyordu.

DİKKAT ÇEKEN E-POSTALAR

Savcılar, ajan olduğu iddia edilen kadının eski New York Eyalet Senatörü de dahil olmak üzere Rus ve ABD hükümet yetkilileri arasında toplantılar düzenlenmesine yardımcı olduğunu söyledi. İddiaya göre 2015 yılında ABD-Rusya arasında yapılması planlanan 'Dostluk hokey maçı' Rus bakanın Branson'a ulaşması sonrası gerçekleşti.

Branson, 9 Kasım 2015 tarihinde Rus yetkililere senatörle NY Belediye Binası'na gitme ihtimali hakkında konuştuğunu ve bir cevap beklediğini belirten bir e-posta gönderdi.

Eski ABD Başkanı Donald Trump
Eski ABD Başkanı Donald Trump

TRUMP'LA GÖRÜŞME AYARLAMAYA ÇALIŞMIŞ

Savcılıktaki dosyada yer alan e-postalara göre Branson, eski Başkan Donald Trump veya çocuklarından biri ile Rus Bakanı New York'ta bir araya getirmeye çalıştı. Mahkeme belgelerine göre, Branson, Trump'a bir davetiye taslağı hazırladı ve onu Nisan 2016'da düzenlenen 'New York Rusya Forumu'na davet etti.

Davetiyenin gönderilip gönderilmediği belli değil. Savcılar “Eski Cumhurbaşkanının veya çocuklarının atıfta bulunulan toplantıya katıldığına dair hiçbir belirti yok” ifadelerini kullandı.

HAWAİ'DEKİ KALE DETAYI

Şikayet dosyasında yer alan bir başka dikkat çekici detay da 2019 yılına ait. Branson 2019'da Kauai adasındaki bir kalenin adının değiştirilmesine karşı Hawaili yetkililere lobi yapmak için özel bir kampanya koordine etti. Savcılar kalenin Rus hükümeti için önemli olduğuna dikkat çekti.

FBI SORGUYA ÇEKTİ

Branson, faaliyetlerinin ortaya çıkması ile 2020 Eylül ayında FBI tarafından sorguya alındıktan sonra Rusya'ya uçtu. Savcılar, Branson'ın sorgu sırasında Rus yetkililer ile ABD'li politikacılar ve iş dünyası liderleri arasında görüşme ayarladığını yalanladığını söyledi.

Branson, memleketine döndüğünde, eski Rus ajanı, yeni parlamento üyesi Maria Butina ile yaptığı bir TV röportajında FBI'ın ABD'deki dairesine nasıl baskın düzenlediğini anlattı. Branson, "Ajanlar dışarı çıkmamı istedi ve birkaç saat daireyi aradı. iPhone'larıma ve diğer tüm elektronik cihazlarıma el konuldu" ifadelerini kullandı.

ABD'nin New York Güney Bölgesi Başsavcısı Damian Williams
ABD'nin New York Güney Bölgesi Başsavcısı Damian Williams

BAŞSAVCI: GÖREVDEN ALDIĞIM İÇİN GURUR DUYUYORUM

Hakkındaki iddialar Ukrayna işgali sırasında ortaya çıkan Branson, yabancı devlet ajanı olarak kayıt yaptırmamak da dahil olmak üzere altı ayrı suçlama ile karşı karşıya.

ABD'nin New York Güney Bölgesi Başsavcısı Damian Williams Branson'ı soruşturmaktan gurur duyduğunu söyledi. Williams yaptığı açıklamada, "Branson'ın New York'ta Rus propaganda merkezi kurduğu ve Putin'le yazıştığı iddia ediliyor. Özellikle güncel küresel olaylar göz önüne alındığında, yabancı nüfuz girişimlerini tespit etme ve engelleme ihtiyacı kritik öneme sahip, üzerimize düşeni yapmaktan gurur duyuyoruz." dedi.

Günlük hayata yansımaya başladı

Günlük hayata
yansımaya başladı

​Rusya'da ekonomik yaptırım endişesi...
TÜMOSAN üretti

TÜMOSAN üretti

Türk jetleri yerli motorla piste güvenle iniyor.
Bol bolnasihat çekiyorlar

Erdoğan: Nerede dünyada gücü elinde bulundurduğunu söyleyen ülkeler?

​Öğrenci servisi kaza yaptı, ölü ve yaralılar var.

Dünyanın bir ucunda: ​Daha önce kimse yapmamıştı.

Bilim insanları şaşkın: İnsanlarda görülmeye başladı.

Ukrayna'da Türk vatandaşlarının tahliyesi tamamlanmak üzere
Dünya

Ukrayna'da Türk vatandaşlarının tahliyesi tamamlanmak üzere

Türkiye'nin Kiev Büyükelçisi Yağmur Ahmet Güldere, "Tahliye bekleyen vatandaş sayımız iyice azaldı. 500 kadar diyebiliriz" dedi. Güldere, "Ankara'nın talimatları doğrultusunda yoğun bir eş güdümle Türkiye'ye gitmek isteyen son kişi buradan ayrılına kadar bu çalışma devam edecek" ifadelerini kullandı.
Rusya'ya yaptırım uygulayan ABD 'diktatörlükle' suçladığı Venezuela'nın kapısını çaldı: Görüşme sonrası dikkat çeken hamle
Dünya

Rusya'ya yaptırım uygulayan ABD 'diktatörlükle' suçladığı Venezuela'nın kapısını çaldı: Görüşme sonrası dikkat çeken hamle

ABD'den üst düzey bir heyetin Venezuela'da Devlet Başkanı Maduro ile görüştüğü bildirildi. Washington'un Rus petrolüne alternatif arayışında ambargoyu kaldırmayı değerlendirdiği belirtiliyor. ABD Venezuela'ya "diktatör" olduğu gerekçesiyle petrol dahil büyük bir ekonomik ambargo uyguluyordu. Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro da ABD hükümetinden gelen heyetle "saygılı" ve "samimi" bir görüşme gerçekleştirdiğini açıkladı. Heyetler arası görüşmeler sonrası, Venezuela'da 2017'de yolsuzluk suçlamasıyla gözaltına alınan ABD'li 6 yöneticiden 2'sinin de serbest bırakıldığı bildirildi.
İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'un Türkiye ziyareti dünya basınında nasıl görülüyor?
Dünya

İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'un Türkiye ziyareti dünya basınında nasıl görülüyor?

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog’un Türkiye’ye ilk defa gerçekleştireceği ziyaret dünya basınında geniş yer buldu. Haberlerde iki ülke arasındaki ilişkiler vurgulanarak yeni bir dönemin başladığına dikkat çekildi. ABD Brookings Enstitüsü, Türkiye ve İsrail görüşmelerini, ileriye dönük olarak değerlendirdi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.