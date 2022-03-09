ABD'de Rus propaganda merkezinin kurucusu casus çıktı

New York'ta bir Rus propaganda merkezinin kurucusu olan ve Rus tarihini ve kültürünü tanıtmayı amaçlayan 'ABD Rus Toplum Konseyi'nin bir dönem başkanlığını yapan, çift vatandaşlığa sahip Elena Branson ABD savcıları tarafından Rus casusu olmakla suçlandı.

PUTİN İLE YAZIŞMALARI ORTAYA ÇIKTI

Manhattan savcıları, casus olduğu iddia edilen Elena Branson'ın 2012 yılında Rusya'dan New York'a gönderildiğini belirtti. Rus hükümetinin en üst düzey isimlerinden yetki aldığı iddia edilen kadının Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bizzat yazıştığı da yönlendirilen suçlamalar arasında.

Savcılar, kadının kurduğu merkezin Rusya'nın ABD'deki etkisini yaymayı amaçlayan bir Kremlin propaganda makinesi olarak hizmet ettiğini belirtti. Kısmen Rus hükümeti tarafından finanse edildiği iddia edilen merkez bu yıl, 'Amerika Birleşik Devletleri'nde Rusça konuşan topluluğu pekiştirmek' için bir gençlik forumuna ev sahipliği yapmayı planlıyordu.

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DİKKAT ÇEKEN E-POSTALAR

Savcılar, ajan olduğu iddia edilen kadının eski New York Eyalet Senatörü de dahil olmak üzere Rus ve ABD hükümet yetkilileri arasında toplantılar düzenlenmesine yardımcı olduğunu söyledi. İddiaya göre 2015 yılında ABD-Rusya arasında yapılması planlanan 'Dostluk hokey maçı' Rus bakanın Branson'a ulaşması sonrası gerçekleşti.

Branson, 9 Kasım 2015 tarihinde Rus yetkililere senatörle NY Belediye Binası'na gitme ihtimali hakkında konuştuğunu ve bir cevap beklediğini belirten bir e-posta gönderdi.

Eski ABD Başkanı Donald Trump

TRUMP'LA GÖRÜŞME AYARLAMAYA ÇALIŞMIŞ

Savcılıktaki dosyada yer alan e-postalara göre Branson, eski Başkan Donald Trump veya çocuklarından biri ile Rus Bakanı New York'ta bir araya getirmeye çalıştı. Mahkeme belgelerine göre, Branson, Trump'a bir davetiye taslağı hazırladı ve onu Nisan 2016'da düzenlenen 'New York Rusya Forumu'na davet etti.

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Davetiyenin gönderilip gönderilmediği belli değil. Savcılar “Eski Cumhurbaşkanının veya çocuklarının atıfta bulunulan toplantıya katıldığına dair hiçbir belirti yok” ifadelerini kullandı.

HAWAİ'DEKİ KALE DETAYI

Şikayet dosyasında yer alan bir başka dikkat çekici detay da 2019 yılına ait. Branson 2019'da Kauai adasındaki bir kalenin adının değiştirilmesine karşı Hawaili yetkililere lobi yapmak için özel bir kampanya koordine etti. Savcılar kalenin Rus hükümeti için önemli olduğuna dikkat çekti.

FBI SORGUYA ÇEKTİ

Branson, faaliyetlerinin ortaya çıkması ile 2020 Eylül ayında FBI tarafından sorguya alındıktan sonra Rusya'ya uçtu. Savcılar, Branson'ın sorgu sırasında Rus yetkililer ile ABD'li politikacılar ve iş dünyası liderleri arasında görüşme ayarladığını yalanladığını söyledi.

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Branson, memleketine döndüğünde, eski Rus ajanı, yeni parlamento üyesi Maria Butina ile yaptığı bir TV röportajında FBI'ın ABD'deki dairesine nasıl baskın düzenlediğini anlattı. Branson, "Ajanlar dışarı çıkmamı istedi ve birkaç saat daireyi aradı. iPhone'larıma ve diğer tüm elektronik cihazlarıma el konuldu" ifadelerini kullandı.

ABD'nin New York Güney Bölgesi Başsavcısı Damian Williams

BAŞSAVCI: GÖREVDEN ALDIĞIM İÇİN GURUR DUYUYORUM

Hakkındaki iddialar Ukrayna işgali sırasında ortaya çıkan Branson, yabancı devlet ajanı olarak kayıt yaptırmamak da dahil olmak üzere altı ayrı suçlama ile karşı karşıya.

ABD'nin New York Güney Bölgesi Başsavcısı Damian Williams Branson'ı soruşturmaktan gurur duyduğunu söyledi. Williams yaptığı açıklamada, "Branson'ın New York'ta Rus propaganda merkezi kurduğu ve Putin'le yazıştığı iddia ediliyor. Özellikle güncel küresel olaylar göz önüne alındığında, yabancı nüfuz girişimlerini tespit etme ve engelleme ihtiyacı kritik öneme sahip, üzerimize düşeni yapmaktan gurur duyuyoruz." dedi.