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Dünya ABDde seçim gerginliği artıyor Trumpın açtığı davaya ret
ABD SEÇİMLERİ

ABD'de seçim gerginliği artıyor: Trump'ın açtığı davaya ret

ABD Başkanı ve Cumhuriyetçi adayı Donald Trump'ın kampanya yetkilileri Corey Lewandowski ve Pam Bondi, Pensilvanya- Philadelphia'da oy sayımının devam ettiği Kongre Merkezi'ne geldi. Öte yandan Georgia eyalet mahkemesi, Trump'ın seçim kampanya ekibinin Georgia eyaletinde oy sayımının durdurulması için açtığı davayı reddetti. Trump'ın ekibi Nevada'da da oy sayımlarının durması için dava açtı.

Haber Merkezi DHA
Donald Trump
Donald Trump

ABD’de kritik eyaletlerde oy sayımı devam ederken Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump Twitter’dan yaptığı paylaşımda, "Biden’ın kazandığını iddia ettiği birçok eyalet hakkında seçim sahtekarlığı nedeniyle yasal olarak itirazda bulunacağız. Bol miktarda kanıt var. Biz kazanacağız. Önce Amerika" dedi.

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Trump'ın talebine ret

  • Başkanlık seçimi için kritik eyaletlerde oy sayım işlemi sürerken, yeni bir gelişme yaşandı. Georgia eyalet mahkemesi, ABD Başkanı ve Cumhuriyetçi aday Donald Trump'ın seçim kampanya ekibinin Georgia eyaletinde oy sayımının durdurulması için açtığı davayı reddetti.

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  • Georgia Cumhuriyetçi Parti Başkanı David Shafer, dün yaptığı yazılı açıklamada, Trump'ın seçim kampanyası ile ortaklaşa olarak Chatham bölgesindeki oy sayım işlemlerinin durdurulması için dava açtığını duyurmuştu.

Trump'ın seçim ekibi "usulsüzlük" gerekçesiyle Nevada'da oy sayımlarının durması için dava açtı

ABD Başkanı ve Cumhuriyetçi başkan adayı Donald Trump'ın seçim kampanya ekibi, Nevada eyaletindeki oylarda usulsüzlükler tespit ettiklerini, oy sayma işlemlerinin bir süreliğine durdurulması için dava açtıklarını belirtti.

Trump'ın seçim kampanyası ekibinden eski Nevada Başsavcısı Adam Laxalt, Las Vegas'ta düzenledikleri basın toplantısında, Nevada'nın, seçimlerin kaderini belirleyecek en önemli eyaletlerden biri olduğunun altını çizdi.

Laxalt, postayla gönderilen oylarda ciddi usulsüzlükler tespit ettiklerini belirterek, "Bugün bizi imzaları kontrol etmemiz için gözlem heyetine almıyorlar. Son günlerde eyalette kullanılan oylar ile ilgili usulsüzlükler konusunda ihbarlar aldık. Ölü kişilerin ve eyaletten taşınan binlerce kişinin adına oy pusulaları gönderildiğine inanıyoruz." ifadesini kullandı.

Bazı Cumhuriyetçi seçmenlerin adına daha önce oy kullanıldığını ve bu nedenle oy kullanmalarına izin verilmediğini ileri süren Laxalt, "Biz Las Vegas'taki mahkemede şimdi bir dava açıyoruz. Yargıçlardan bu usulsüzlükler konusunda gerekeni yapmalarını ve oyların sayımının bir süreliğine durdurulmasını istiyoruz." bilgisini paylaştı.

Eski Ulusal İstihbarat Direktör Vekili Richard Grenell de seçmenlerin gerçekten eyalette ikamet edip etmediğini denetlemek için kendilerine erişim sağlanmadığının altını çizerek, "Biz şu an seçim yetkililerinden bir yanıt bekliyoruz ama yanıt yok. Yasa dışı oyları saymaya devam ediyorlar, bu kabul edilemez." dedi.

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