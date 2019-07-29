Dünya ABDde silahlı saldırı 3 ölü 12 yaralı
AMERİKA

ABD'de silahlı saldırı: 3 ölü 12 yaralı

ABD'nin California eyaletindeki yemek festivalinde düzenlenen silahlı saldırıda ilk belirlemelere göre en az 3 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi yaralandı. ABD Başkanı Trump saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada saldırganın henüz yakalanmadığını ve herkesin dikkatli olması gerektiğini söyledi.

Haber Merkezi AA
Silah seslerinin ardından insanlar panik halinde olay yerinden uzaklaşmaya çalıştı.
Silah seslerinin ardından insanlar panik halinde olay yerinden uzaklaşmaya çalıştı.

ABD medyasında yer alan haberlere göre, California'nın kuzeyinde her yaz yapılan Gilroy Sarımsak Festivali'nde silahlı saldırı düzenlendi.

3 ölü 12 yaralı

  • Yetkililer, saldırıda ilk belirlemelere göre en az 3 kişinin hayatını kaybettiğini, 12 kişinin yaralandığını bildirdi. Olay yerine polis ve ambulanslar sevk edildiği, yaralıların çevredeki hastanelere kaldırıldığı, saldırganın henüz yakalanamadığı belirtildi. Ölü ve yaralıların sayısının artmasından endişe duyuluyor.

Görgü tanıkları, saldırganın 30'lu yaşlarda beyaz erkek olduğunu ve yarı otomatik silahla etrafa ateş açtığını belirtti.

Yerel basındaki görüntülerde silah seslerinin ardından insanların panik halinde uzaklaşmaya çalışması yer alıyor.

ABD Başkanı Donald Trump, Twitter hesabından “Polisler Gilroy, Kaliforniya’daki silahlı saldırı bölgesinde. Saldırıyı gerçekleştirenin halen yakalanmadığı bildiriliyor. Dikkatlli ve güvende olun” dedi.

İngiltere'nin yeni savaş gemisi Hürmüz Körfezi'ne ulaştı
DÜNYA
İngiltere'nin yeni savaş gemisi Hürmüz Körfezi'ne ulaştı
3 puanlıkdüşüş bekleniyor

3 puanlık
düşüş bekleniyor

​Merkez'in faiz indirimi sonrası gözler kredilerde.
Kara KuvvetlerindeFETÖ operasyonu

Kara Kuvvetleri'nde
FETÖ operasyonu

​41 astsubay hakkında gözaltı kararı çıkartıldı.
Kavrulacağız

Kavrulacağız

​Meteoroloji'den son dakika sıcaklık uyarısı.
Manisa<br>iddiasına yalanlama

Manisa
iddiasına yalanlama

1.3 milyar euroluk otomobil yatırımı için yer arıyor.
Teşkilata Suriyeli talimatı

Teşkilata Suriyeli talimatı

​Algı operasyonlarına karşı gerçekler anlatılacak.
ABD'de silahlı saldırı

ABD'de silahlı saldırı

​Yemek festivalinde düzenlenen saldırıda 3 kişi öldü 12 kişi yaralandı.

CHP şimdi de<br>sürgün ediyor

CHP şimdi de
sürgün ediyor

​Antalya Büyükşehir Belediyesi çalışanları sindirmek için her yolu deniyor.

Faiz düştü<br>dolar da düşecek

Faiz düştü
dolar da düşecek

Faiz aşağı çekilince, döviz kurunun fırlayacağı tezi çöktü.

Online pazarda<br>işler tıkırında

Online pazarda
işler tıkırında

​İnternette en çok aranan ve satılan markalar belli oldu.
Tarlayı bırakıp<br>bilime koştular

Tarlayı bırakıp
bilime koştular

Çiftçi çocukları, tarlayı bırakıp bilim ve sanatla buluştu.​
FSM Köprüsü trafiğe açıldı

FSM Köprüsü trafiğe açıldı

​31 gün süren çalışmalar sona erdi, tüm şeritler trafiğe açıldı.
Sınır dışı etmiyoruz

Sınır dışı etmiyoruz

​İçişleri Bakanı Soylu'dan Suriyelilerle ilgili açıklama.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.