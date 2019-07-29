ABD'de silahlı saldırı: 3 ölü 12 yaralı ABD'nin California eyaletindeki yemek festivalinde düzenlenen silahlı saldırıda ilk belirlemelere göre en az 3 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi yaralandı. ABD Başkanı Trump saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada saldırganın henüz yakalanmadığını ve herkesin dikkatli olması gerektiğini söyledi.

Haber Merkezi 29 Temmuz 2019, 06:44 Son Güncelleme: 29 Temmuz 2019, 07:40 AA