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Dünya ABDde Starbucks şubesinde Müslüman bir kadının bardağına DEAŞ yazıldı Çok aşağılanmış hissettim
AMERİKA

ABD'de Starbucks şubesinde Müslüman bir kadının bardağına DEAŞ yazıldı

ABD'de Starbucks şubesinde Müslüman bir kadının bardağına DEAŞ yazıldı: Çok aşağılanmış hissettim

ABD'nin Minnesota kentinde, ülkenin en büyük perakende zincirlerinden Target'taki Starbucks şubesinden kahve alan Ayşe adlı bir Müslüman kadının bardağına adı yerine terör örgütü "ISIS" (DEAŞ) yazıldı. Ayşe yaptığı açıklamada,ISIS (DEAŞ) yazısını görünce şok olduğunu ifade ederek, "Çok aşağılanmış hissettim. Bu tüm dünyada Müslümanların itibarını gölgeleyen bir isim. Hâlâ bu zamanda, bu çağda böyle bir şeyin kabul edilebilir olmasına inanamıyorum" dedi.

Haber Merkezi DHA
Müslüman kadının bardağına adı yerine terör örgütü &quot;ISIS&quot; (DEAŞ) yazıldı.
Müslüman kadının bardağına adı yerine terör örgütü "ISIS" (DEAŞ) yazıldı.

ABD'nin Minnesota kentinde, ülkenin en büyük perakende zincirlerinden Target'taki Starbucks şubesinden kahve alan Ayşe adlı bir Müslüman kadının bardağına adı yerine terör örgütü "ISIS" (DEAŞ) yazıldı. Güvenlik kaygıları nedeniyle soyadının kullanılmasını istemeyen 19 yaşındaki Ayşe, Target'a dava açtı. Davada Ayşe'yi Amerika-İslam İlişkileri Konseyi adlı kuruluş temsil ediyor.

Davada Ayşe'yi Amerika-İslam İlişkileri Konseyi adlı kuruluş temsil ediyor.

"ÇOK AŞAĞILANMIŞ HİSETTİM"

Ayşe ABD medyasından CNN'e yaptığı açıklamada,ISIS (DEAŞ) yazısını görünce şok olduğunu ifade ederek, şu şekilde açıklamada bulundu:

  • "Çok aşağılanmış hissettim. Bu tüm dünyada Müslümanların itibarını gölgeleyen bir isim. Hâlâ bu zamanda, bu çağda böyle bir şeyin kabul edilebilir olmasına inanamıyorum."

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"ADIMI DEFALARCA TEKRARLADIM, DUYMAMASI İMKANSIZ"

Öte yandan, dava tutanaklarına göre, olay 1 Temmuz'da Target binası içinde yer alan ve bu kuruluş tarafından işletilen Starbucks şubesinde meydana geldi. Koronavirüs salgını nedeniyle maske taktığını anlatan Ayşe, baristaya adını birkaç kez söylediğini belirterek "Adımı ISIS (DEAŞ) olarak duyması imkansız. Ayşe bilinmeyen bir isim değil. Kaldı ki defalarca tekrarladım" dedi.

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“YENİ BİR İÇECEK VE 25 DOLARLIK HEDİYE KARTI VERİLDİ”

Ayşe, baristanın amiri ile görüşmeyi talep ettikten sonra kendisine yeni bir içecek ve 25 dolarlık hediye kartı verildiğini daha sonrada güvenlik görevlileri eşliğinde tesisten dışarı çıkarıldığını söyledi. Şube amirinin Ayşe'ye isimlerde zaman zaman böyle hataların olabildiğini söylediği belirtildi. Olayla ilgili açılan davada, olaya karışan 2 çalışanın işine son verilmesini talep edildi.

“TALİHSİZ BİR HATA OLDUĞUNA İNANIYORUZ”

Target'tan e mail yoluyla CNN'e yapılan açıklamada ise şu açıklamayı yaptı:

  • "Konuyu araştırdık ve bunun kasıtlı bir eylem değil talihsiz bir hata olduğuna inanıyoruz. Böyle bir şeyin tekrar yaşanmaması için ek eğitim de dahil olmak üzere gerekli adımları atıyoruz."
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