ABD'de yağma sürüyor: Lüks mağazalarda eşya kalmadı!

Minneapolis kentinde George Floyd adlı bir siyah Amerikalının geçen hafta Pazartesi günü polis tarafından gözaltına alınması sonrası ölmesi ülke çapında protestolara neden oldu.
Birçok kentte yağmala da başladı. New York başta olmak üzere birçok kentte yaşanan yağmalama olaylarında lüks mağazaların boşaltıldığı görüldü.
The Adidas flagship store in #Manhattan’s SoHo neighborhood was attacked and looted. pic.twitter.com/9nnuCwNioI
The Adidas flagship store in #Manhattan’s SoHo neighborhood was attacked and looted. pic.twitter.com/9nnuCwNioI— Shahab (@SSMoghadam) May 31, 2020
Göstericilerin bazı spor mağazalarını da yağmaladığı görüldü.
Neiman Marcus looting in progress on Magnificent Mile: pic.twitter.com/W0c8Su6F2y
Neiman Marcus looting in progress on Magnificent Mile: pic.twitter.com/W0c8Su6F2y— Ben Pope (@BenPopeCST) May 31, 2020
Nike store on Michigan Ave smashed and completely looted pic.twitter.com/IRZc4FuDBO
Nike store on Michigan Ave smashed and completely looted pic.twitter.com/IRZc4FuDBO— Ben Pope (@BenPopeCST) May 31, 2020