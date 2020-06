ABD'de yağma sürüyor: Lüks mağazalarda eşya kalmadı!

Minneapolis kentinde George Floyd adlı bir siyah Amerikalının geçen hafta Pazartesi günü polis tarafından gözaltına alınması sonrası ölmesi ülke çapında protestolara neden oldu.

Birçok kentte yağmala da başladı. New York başta olmak üzere birçok kentte yaşanan yağmalama olaylarında lüks mağazaların boşaltıldığı görüldü.

The Adidas flagship store in #Manhattan’s SoHo neighborhood was attacked and looted. pic.twitter.com/9nnuCwNioI — Shahab (@SSMoghadam) May 31, 2020

Göstericilerin bazı spor mağazalarını da yağmaladığı görüldü.

Neiman Marcus looting in progress on Magnificent Mile: pic.twitter.com/W0c8Su6F2y — Ben Pope (@BenPopeCST) May 31, 2020