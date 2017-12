Son Dakika ABD haberleri: New York'ta yangın: 12 ölü ABD'de yangın: 12 ölü New York'un Bronx bölgesinde bir binada çıkan yangında 12 kişi hayatını kaybetti, en az 15 kişi ise yaraland. New York Belediye Başkanı Blasio, yangında ölenler arasında bir yaşında bir bebeğin olduğunu söyledi.

Haber Merkezi 29 Aralık 2017, 08:32 Son Güncelleme: 29 Aralık 2017, 08:37 AA