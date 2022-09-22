Dünya ABDdeki ilk röportajı olacaktı İran Cumhurbaşkanı Reisi CNN muhabiriyle olan röportajını iptal etti
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ABD'deki ilk röportajı olacaktı: İran Cumhurbaşkanı Reisi CNN muhabiriyle olan röportajını iptal etti

CNN muhabiri Christiane Amanpour, ABD'nin New York kentinde bulunan İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile yapacağı röportajın başörtüsü takmayı kabul etmediği için iptal edildiğini ileri sürdü.

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Haber Merkezi İHA
ABDdeki ilk röportajı olacaktı: İran Cumhurbaşkanı Reisi CNN muhabiriyle olan röportajını iptal etti
İran Cumhurbaşkanı Reisi CNN muhabiriyle olan röportajını iptal etti.

CNN muhabiri Christiane Amanpour, Birleşmiş Milletler 77. Genel Kurulu için ABD'nin New York kentinde bulunan İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile haftalar öncesinden planlanan röportajın başörtüsü takmayı kabul etmediği için iptal edildiğini ileri sürdü.

Amanpour sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, “İran'da protestolar sürüyor ve Mahsa Amini'nin geçen hafta ‘ahlak polisi’ tarafından tutuklanması sonrası öldürülmesinin ardından. İnsan hakları grupları en az 8 kişinin öldürüldüğünü söylüyor. Dün gece, Başkan Reisi'ye tüm bunları ve daha fazlasını sormayı planladım” dedi.

Reisi’nin ABD topraklarındaki ilk röportajı olacaktı

Söz konusu röportajın Cumhurbaşkanı Reisi’nin Birleşmiş Milletler 77. Genel Kurulu için New York’a yaptığı ziyaret sırasında ABD topraklarındaki ilk röportajı olacağına dikkat çeken Amanpour, “Haftalarca süren planlama ve sekiz saatlik çeviri ekipmanı, ışıklar ve kameralar kurduktan sonra hazırdık. Ama Cumhurbaşkanı Reisi'den iz yok” ifadelerini kullandı.

Görüşmenin başlamasından 40 dakika sonra Reisi’nin bir yardımcısının yanına geldiğini aktaran Amanpour, “Cumhurbaşkanı'nın, Muharrem ve Safar ayları olduğu için başörtüsü takmamı önerdiğini söyledi. Kibarca reddettim. Kendileriyle İran dışında röportaj yaptığımda, daha önceki hiçbir İran cumhurbaşkanının bunu talep etmediğini belirttim” diye konuştu.

“Bunun bir ‘saygı meselesi’ olduğunu söyledi”

Reisi’nin yardımcısının kendisine başörtüsü takmaması halinde görüşmenin olmayacağını açıkça belirttiğini ifade eden Amanpour, “Bunun bir ‘saygı meselesi’ olduğunu söyledi ve ülkeyi kasıp kavuran protestolara atıfta bulunarak "Bu eşi benzeri görülmemiş ve beklenmedik duruma katılamayacağımı bir kez daha söyledim” dedi. Söz konusu konuşmasının ardından Reisi’nin yardımcısının yanından ayrıldığını aktaran Amanpour, “Görüşme gerçekleşmedi. İran'da protestolar devam ederken ve insanlar öldürülürken, Cumhurbaşkanı Reisi ile konuşmak önemli bir an olurdu” açıklamasında bulundu.

İran'da başörtüsünü düzgün takmadığı gerekçesiyle öldürüldüğü iddia edilen Amini'nin yeni görüntüleri ortaya çıktı
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İran'da başörtüsünü düzgün takmadığı gerekçesiyle öldürüldüğü iddia edilen Amini'nin yeni görüntüleri ortaya çıktı
İran'da ahlak polislerinin 'başörtüsünü doğru takmadığı için gözaltına aldığı ve gözaltı sırasında öldürdüğü' iddia edilen Masha Amini'nin, polisler ile yaşadığı olaydan sonra 'uyarı eğitimleri'ne katılmak üzere geldiği emniyet salonunda birden yere yığıldığı görüntüler yayınlandı.

İran ajansı IRIB'ın aktardığı bilgiye göre, 'Uyarı eğitimleri'nin, uygunsuz davranışlarda bulunanların çağırılıp uyarıldıkları bir sistem olduğu, Amini'nin sokakta polis ile yaşadığı arbedenin ise saç gözükme meselesinden değil, bir erkek ile uygunsuz görüntü oluşturma sebebiyle meydana geldiği aktarıldı.

İran'da ülke genelinde Masha Amini protestoları başlamış ve bu protestolar İslam Cumhuriyeti karşıtlığına dönüşmüştü.
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