ABD'deki kanser merkezleri kemoterapi ilaçlarının miktarının yetersiz kaldığını bildirdi

The Hill'ın haberine göre, ülkedeki kanser merkezleri, kanserin tedavisinde yaygın kullanılan kemoterapi ilaçlarının miktarının yetersiz kaldığı bilgisini verdi.

İlaç kıtlığında, Gıda ve İlaç İdaresinin (FDA), Hindistan'daki ilaç üretim tesisini geçici olarak kapatmasının oldukça etkili olduğu açıklandı.