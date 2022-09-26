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ABD'den Moskova'ya üst düzey tehdit: Rusya'nın felaketi olur

Bir canlı yayında konuşan ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, "Rusya'yı, Ukrayna'da nükleer silah kullanması durumunda, bunun Moskova için feci sonuçları olacağı konusunda uyarıyoruz" ifadelerini kullandı.

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Haber Merkezi Diğer
ABDden Moskovaya üst düzey tehdit: Rusyanın felaketi olur
ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan

Rusya-Ukrayna savaşında çatışmalar sürerken uluslararası arenada da saflar gittikçe belirginleşiyor.

Batı'nın yaptırım kararlarına karşı Moskova önce doğalgaz akışını kesmiş ve en son Putin 'nükleer' silah kullanma tehdidinde bulunmuştu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in son yaptığı, "Toprak bütünlüğü tehdit edilirse Rusya tüm imkanları kullanacak, bu bir blöf değil" açıklamasının yankıları devam ediyor.

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Amerikan televizyonu ABC'de yayınlanan "This Week" adlı programında konuştu.

Rusya nükleer silah kullanma şartını açıkladı
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Rusya nükleer silah kullanma şartını açıkladı

"Rusya için feci sonuçlara yol açar"

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in son açıklamalarına değinen ve Kremlin'le iletişime geçtiklerini söyleyen Sullivan, Rusya'yı, Ukrayna'da bir nükleer silah kullanması durumunda Moskova için feci sonuçları olacağı konusunda uyardıklarını aktardı:

"Kremlin'e her düzeyde doğrudan ve özel olarak, herhangi bir şekilde nükleer silah kullanımının Rusya için feci sonuçlara yol açacağını söylüyoruz. Olası bir nükleer silah kullanımı durumunda ABD ve müttefiklerinin kararlı bir şekilde yanıt vereceğini ve bunun neleri gerektireceği konusunda gayet açık ve netiz."

Hangi ülkede kaç nükleer başlık var? Rusya'nın tehdidi sonrası merak ediliyordu: Belli oldu
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Rusya-Ukrayna arasında Doğu Avrupa'da çıkan savaş tüm dünyada yeni bir dünya savaşı beklentisi meydana getirdi. İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana nükleer savaş riskinin en çok artığı dönemlerden biri yaşanıyor.
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Peki riskin artığı bu dönemde, Rusya ve Batı'nın sahip olduğu nükleer silah kapasitesi ne ve hangi ülkede kaç nükleer başlık var?
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ABD, Rusya, Çin, İngiltere'nin aralarından olduğu 9 ülkede yaklaşık 15 bin nükleer silah bulunuyor.
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En çok nükleer başlık ise iki süper güç Rusya ve ABD'de.
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Rusya'nın 6 bin 850, ABD'nin ise 6 bin 450 nükleer savaş başlığı var.
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Bu iki ülke dışında Fransa 300,
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Çin 280,
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İngiltere 215,
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Pakistan 140-150,
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Hindistan 130-140,
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İsrail 80,
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Kuzey Kore ise 10-20 adet nükleer başlıklı silaha sahip.
Hangi ülkede kaç nükleer başlık var? Rusya'nın tehdidi sonrası merak ediliyordu: Belli oldu
Ukrayna'ya savaş açarak Batı'yı karşısına alan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, "Toprak bütünlüğümüz tehdit edilirse Rusya mevcut tüm yolları kullanacak, bu bir blöf değil" açıklamasıyla üstü kapalı olarak nükleer tehditte bulunması tüm dünyada paniğe yol açtı. Moskova'nın tehdidi sonrası Nükleer başlık nedir? Nükleer silah hangi ülkelerde var? Nükleer silahı olan ülkeler hangileridir? Sorularının cevabı merak edilir oldu. Peki hangi ülkede kaç adet nükleer başlık bulunuyor?
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