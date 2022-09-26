ABD'den Moskova'ya üst düzey tehdit: Rusya'nın felaketi olur

Rusya-Ukrayna savaşında çatışmalar sürerken uluslararası arenada da saflar gittikçe belirginleşiyor.

Batı'nın yaptırım kararlarına karşı Moskova önce doğalgaz akışını kesmiş ve en son Putin 'nükleer' silah kullanma tehdidinde bulunmuştu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in son yaptığı, "Toprak bütünlüğü tehdit edilirse Rusya tüm imkanları kullanacak, bu bir blöf değil" açıklamasının yankıları devam ediyor.

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Amerikan televizyonu ABC'de yayınlanan "This Week" adlı programında konuştu.

DÜNYA Rusya nükleer silah kullanma şartını açıkladı

"Rusya için feci sonuçlara yol açar"

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in son açıklamalarına değinen ve Kremlin'le iletişime geçtiklerini söyleyen Sullivan, Rusya'yı, Ukrayna'da bir nükleer silah kullanması durumunda Moskova için feci sonuçları olacağı konusunda uyardıklarını aktardı:

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"Kremlin'e her düzeyde doğrudan ve özel olarak, herhangi bir şekilde nükleer silah kullanımının Rusya için feci sonuçlara yol açacağını söylüyoruz. Olası bir nükleer silah kullanımı durumunda ABD ve müttefiklerinin kararlı bir şekilde yanıt vereceğini ve bunun neleri gerektireceği konusunda gayet açık ve netiz."