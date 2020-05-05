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Dünya ABDden Rusyayı çıldırtacak hamle Soğuk Savaş yıllarından bu yana ilk kez görüntülendi
AVRUPA

ABD'den Rusya'yı çıldırtacak hamle: Soğuk Savaş yıllarından bu yana ilk kez görüntülendi

Dünya koronavirüs salgınına yoğunlaşırken, ABD'den Rusya ile gerginliği arttıracak bir hamle geldi. ABD, ‘Soğuk Savaş’ yıllarından bu yana ilk defa, Rusya’nın Barent Denizi’ne dört savaş gemisi gönderiyor. ABD, donanmanın‘deniz güvenlik operasyonları’ yürüteceğini açıkladı.

Haber Merkezi DHA
ABD donanmasının göründüğü Barents Denizi
ABD donanmasının göründüğü Barents Denizi

ABD'den Rusya ile gerginliği arttıracak bir hamle geldi. ABD Donanması pazartesi günü yaptığı açıklamada Barents Denizi’ne güvenlik operasyonları yürütmek için 3 muhrip göndereceğini açıkladı. İngiliz Kraliyet Donanması’ndan da HMS Kent adlı destek gemisinin de,ABD Donanmasına katılacağı açıklandı. ABD Donanması 1980’lerden bu yana Barents Denizi’nde faaliyet göstermedi.

RUSYA SAVUNMA BAKANLIĞI HABERDAR EDİLDİ

ABD Donanması, 1 Mayıs’ta Rusya Savunma Bakanlığı’nın Barents Denizi’nde gerçekleşecek görev hakkında, ‘yanlış anlamalardan kaçınmak, riski azaltmak ve tansiyonu yanlışlıkla tırmandırmamak’ için haberdar edildiğini açıkladı. Rusya’nın Kuzey Filosunun durumu takip ettiği ifade edildi.

BARENTS DENİZİ NERESİ VE RUSYA İÇİN ÖNEMİ NEDİR?

  • Barents Denizi, Rusya için büyük hidrokarbon rezervleri, Kuzey Denizi gemicilik nakliye rotası, savunma ve jeopolitik olarak hayati önem taşıyan bir bölgedir. Kuzey Buz Denizi’nin Rusya, Finlandiya ve Norveç’in kuzeyine düşen kesimidir.

DHA
ABD donanması Barents Denizi’nde görüntülendi.

DHA
ABD donanması Barents Denizi’nde görüntülendi.

DHA

DHA
ABD donanması Barents Denizi’nde görüntülendi.

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