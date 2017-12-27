ABD'den Suriye açıklaması: Operasyon düzenlemeyeceğiz

ABD liderliğindeki askeri koalisyon, Esed rejiminin kontrol ettiği bölgelerde operasyonlar yürütmeyeceğini açıkladı.
Koalisyon adına açıklama yapan General Felix Gedney, Esed rejiminin DEAŞ'ın batı bölgelerine kaçması için DEAŞ'a alan açtığını da öne sürdü. Gedney, "DEAŞ'lı militan grupların Suriye'nin batısına doğru geçtiğini görüyoruz. Rejim topraklarından örgütün rahat bir şekilde hareket etmesi, Esed rejiminin DEAŞ'ı bitirmeye isteksiz ve başarısız olduğunu gösteriyor" ifadelerini kullandı.
Esed rejimi ve ABD yönetimi DEAŞ'la mücadelede sık sık birbirini suçluyor.
ABD yönetimine bağlı PKK/PYD'li teröristler geçtiğimiz aylarda Rakka'da bulunan DEAŞ'lı teröristlerle anlaşma sağladığı ortaya çıkmıştı.
BBC tarafından kamuoyuna duyurulan kanıtlardan sonra ABD yönetimi sessiz kalmayı tercih etmişti.