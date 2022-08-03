Dünya ABDden Suudi Arabistan ve BAEye satılacak olan 5 milyar dolarlık silah paketi için onay çıktı
ORTADOĞU AMERİKA

ABD'den Suudi Arabistan ve BAE'ye satılacak olan 5 milyar dolarlık silah paketi için onay çıktı

ABD Dışişleri Bakanlığı, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) toplam değeri 5 milyar doları aşan silah satışını onayladığını bildirdi.

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Haber Merkezi AA
ABDden Suudi Arabistan ve BAEye satılacak olan 5 milyar dolarlık silah paketi için onay çıktı
ABD'nin satışında anlaştığ Patriot Füzeleri

Bakanlık, silah satış anlaşmaları kapsamında Suudi Arabistan'ın 3,05 milyar dolar değerinde Patriot füzeleri alacağını açıkladı.

BAE'ye 2,25 milyar dolara Bölge Yüksek İrtifa Hava Savunma (THAAD) füze sistemi satılacak.

Pentagona bağlı Savunma Güvenlik ve İşbirliği Ajansına (DSCA) göre, söz konusu silah satış anlaşmasıyla Sudi Arabistan envanterine 300 adet Patriot füzesi kazandıracak.

Anlaşma kapsamında BAE de 2 adet THAAD fırlatma istasyonu, 2 adet THAAD taktik operasyon istasyonu ve 96 füze alacak.

  • 5 milyar doları aşan söz konusu silah satış anlaşmalarının ABD'nin İran ile nükleer anlaşma müzakerelerine dönüş sinyallerinin ardından gelmesi dikkat çekiyor.

ABD, eski Başkan Donald Trump döneminde İran'ın Nükleer Silahların Yayılmasını Önleme Antlaşması'ndan (JCPOA) çekilirken, mevcut Başkan Joe Biden yönetimi de İran ile müzakerelerin sürdürülmesinden yana tutum sergiliyor.
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