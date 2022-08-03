ABD'den Suudi Arabistan ve BAE'ye satılacak olan 5 milyar dolarlık silah paketi için onay çıktı ABD Dışişleri Bakanlığı, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) toplam değeri 5 milyar doları aşan silah satışını onayladığını bildirdi.

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