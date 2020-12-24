Dünya ABDden Suudi Arabistana 7 bin 500 adet güdümlü füze satışı
AMERİKA

ABD'den Suudi Arabistan'a 7 bin 500 adet güdümlü füze satışı

ABD Dışişleri Bakanlığının, yüksek güdümlü havadan-karaya füze mühimmatının Suudi Arabistan'a "Doğrudan Özel Satış" üzerinden ihraç edilmesinin yolunu açtığı iddia edildi. ABD Dışişleri Bakanlığı, Dış Akseri Satışları kamuoyuna duyururken, Doğrudan Özel Satışlar kamuya açıklanmıyor. ABD, 2015'te Paveway füzelerinin bir önceki versiyonlarından Suudi Arabistan'a 8 bin adet satmıştı.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

Bloomberg haber sitesinin Amerikalı yetkililere dayandırdığı haberinde, Dışişleri Bakanlığının, Riyad'a 478 milyon dolar değerinde savaş uçaklarında kullanılmak üzere 7 bin 500 adet havadan-karaya füze mühimmatının ihracat lisansına onay verdiğini kongreye tebliğ ettiği ileri sürüldü.

Haberde, söz konusu ihracat lisansının Raytheon'a verildiği ve Suudi Arabistan'a satışına onay verilen mühimmatın ise lazer güdümlü ve iç navigasyon özelliği bulunan en gelişmiş mühimmatlardan "Paveway IV" akıllı mühimmatı olduğu belirtildi.

ABD'de askeri satışlar, hükümetler arasında yapılan Dış Askeri Satış ve Amerikan silah şirketleri ile yabancı hükümetler arasında yapılan "Doğrudan Özel Satış" olarak ikiye ayrılıyor.

Doğrudan Özel Satışlar kamuya açıklanmıyor


ABD Dışişleri Bakanlığı, Dış Akseri Satışları kamuoyuna duyururken, Doğrudan Özel Satışlar kamuya açıklanmıyor.

ABD, 2015'te Paveway füzelerinin bir önceki versiyonlarından Suudi Arabistan'a 8 bin adet satmıştı.

Geçen yıl da ABD Dışişleri Bakanlığının, Suudi Arabistan için verdiği "acil askeri satış yetkisi" kapsamında 8,1 milyar dolarlık satışın 1,5 milyar dolarının gelişmiş Paveway füzeleri için olduğu iddia edilmişti.

Amerikan kongresinde özellikle demokratlar, Yemen'deki sivil katliamlarından dolayı Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirliklerine (BAE) gelişmiş silahların satışı konusunda kaygılarını dile getiriyor.

Geçen ay Kongrenin her iki kanadına da Suudi Arabistan ve BAE'ye F-35 ve diğer gelişmiş teknolojilerin satılmaması için yasa teklifleri sunulmuştu.

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