Dünya ABDden Yunanistana uyarı Müdahale etme
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​ABD'den Yunanistan'a uyarı: Müdahale etme

ABD'den Yunanistan'a uyarı: Müdahale etme

ABD, Yunanistan'ı İran konusunda uyardı. ABD Dışişleri Bakanlığı, Yunanistan'ı Cebelitarık'tan ve Kalamata Limanı'na giden İran'a ait tankere yardım etmemesi konusunda uyardı. Tankerin bırakılmasının tahlisiz bir durum olduğunu vurgulayan ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, "İran eğer bu tankerdeki petrolün satışından kâr etmekte başarılı olursa, Devrim Muhafızları terör kampanyasını sürdürmek için daha fazla paraya, servete ve kaynağa sahip olacaktır" açıklamasında bulundu. İngiltere'ye bağlı Cebelitarık Özerk Yönetimi, Suriye'ye yönelik ambargoları ihlal ettiği gerekçesiyle 4 Temmuz'da İran tankerini alıkoyduğunu duyurmuştu. İran da 19 İngiltere bandralı "Steno Impero" adlı petrol tankerini 19 Temmuz'da Hürmüz Boğazı'ndan geçişi sırasında denizcilik kurallarına uymadığını gerekçe göstererek alıkoymuştu.

Haber Merkezi Diğer
Adrian Darya One 1.
Adrian Darya One 1.

ABD bakanlık yetkilisi İran tankerine yardım etmesi durumunda"terör örgütüne destek" olarak görülebileceğini ifade etti. Reuters haber ajansına konuşan aynı bakanlık yetkilisi, yetkili, bunun da çeşitli cezai sonuçları olacağını belirtti.

  • "Grace 1" olan adı "Adrian Darya One 1" olarak değiştirilen tanker Pazar akşamı, yaklaşık 1,5 ay alıkonduğu Cebalitarık'tan hareket etmişti.

Tankerin Pazar günü Yunanistan'ın Kalamata Limanı'na varması bekleniyor.

Pompeo: Tankerin bırakılması talihsiz bir durum

Öte yandan, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo da Cebalitarık yönetiminin tankerin hareket etmesine izin vermesinin "talihsiz bir durum" olduğunu söyledi.

  • Fox News'a konuşan Pompeo, "İran eğer bu tankerdeki petrolün satışından kâr etmekte başarılı olursa, Devrim Muhafızları terör kampanyasını sürdürmek için daha fazla paraya, servete ve kaynağa sahip olacaktır" dedi.
Cebelitarık yönetimi kararına gerekçe olarak İran Devrim Muhafızları'nın"AB'nin terör örgütleri listesinde olmamasını" göstermişti.

BBC Türkçe'nin haberine göre, Kuzey Afrika sahillerinden yalnızca 18 kilometre uzaklıkta olan, stratejik öneme sahip Cebelitarık İngiltere'ye bağlı. Ancak İspanya'nın da özel statülü bölgede egemenlik iddiası var.

İran: Tanker Suriye'ye gitmiyordu

İran tankerine ise Suriye'ye petrol taşıyarak Avrupa Birliği'nin (AB) bu ülkeye yönelik yaptırımlarını deldiği gerekçesiyle el konulmuştu.

  • Cebelitarık yetkilileri ise Pazar günü ABD'nin 2,1 milyon varil petrol taşıyan gemiye el konulması talebini bir kez daha reddetmişler ve İran'dan, geminin Suriye'ye gitmeyeceği yönünde güvence aldıklarını söylemişlerdi.

İran ise tankerin Suriye'ye gittiği iddiasını reddediyor ve ABD'yi açık denizlerde tankere el koymaya çalışmaması yolunda uyarıyor.

Tahran yönetimi gemiye el konulmasının "yasadışı" olduğunu vurgulamış ve 19 Temmuz'da Hürmüz Körfezi'nde İngiltere bandıralı Stena Impero adlı gemiye el koymuştu.

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