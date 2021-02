ABD'li komutandan "PKK ile kol kolayız" mesajı

ABD'nin terör örgütü DEAŞ ile mücadele etmek maksadıyla kurduğunu açıkladığı koalisyonun sözcüsü Wayne Marotto, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

"PKK ile kol kolayız" mesajı

Paylaşımında terör örgütü PKK'nın Suriye kolu SDG (SDF) ile iş birliği yaptıklarını ifade eden sözcü, "DEAŞ ile mücadele için Suriye'nin kuzeydoğusundaki misyonumuz değişmedi. Koalisyon güçleri, SDG ile birlikte DEAŞ'ı yenmek için çalışıyor." ifadelerini kullandı.

Marotto, bölgeye ABD tarafından askeri destek sağlandığını ve yeni üslerin geliştirildiğini de belirtti.

The mission of @CJTFOIR in NE Syria hasn't changed. The Coalition works, by, with & thru our partner force SDF to defeat Daesh. The Coalition regularly conducts security patrols; re-supply convoys into the ESSA & upgrades & maintains bases. Troop levels & bases haven't increased. pic.twitter.com/qqfEJs12kw REKLAM February 21, 2021

Geçtiğimiz günlerde de kadın teröristleri paylaşmıştı

Marotto, paylaşımlarında sık sık PKK'lı teröristlere yer veriyor.

Geçtiğimiz günlerde sözcünün yaptığı açıklama ABD Merkez Komutanlığı CETCOM tarafından da paylaşılmış, "Kobani'nin sözde özgürlüğü" kutlanmıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD'ye tepki göstermişti

Öte yandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün Türk Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesi’nin televizyon kanalında gerçekleştirilen özel programa video mesaj göndermiş, ABD'ye teröre verdiği destek nedeniyle tepki göstermişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Son dönemde Türk-Amerikan dostluğunun ciddi şekilde test edildiği bir süreci hep birlikte yaşadık. Özellikle PKK terör örgütü ve uzantılarıyla mücadele konusunda NATO müttefikimizden arzu ettiğimiz desteği ve dayanışmayı göremedik." demişti.

"13 insanımızın şehit edildiği kalleş terör saldırısı sonrasında tüm müttefiklerimizden net tutum bekliyoruz" diyen Erdoğan, "Ne ülkemizin ne de bölgemizin geleceğinde DEAŞ’ından PKK’sına, FETÖ’sünden YPG’sine kadar eli kanlı katillerin hiçbirine yer yoktur" ifadelerini kullanmıştı.

REKLAM

GÜNDEM Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'ye Gara tepkisi: Tüm müttefiklerimizden net bir tutum bekliyoruz

GÜNDEM İkna sonucu teslim olan kadın PKK’lı ailesi ile buluşturuldu