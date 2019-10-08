ABD'li senatör Graham hadsiz tehditlerini sürdürüyor: Cehennemden gelme yaptırımlarla karşılaşacaklar

Dünya

MSB: Şanlı ordumuz Güvenli Bölge Harekatı için hazırdır

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekatı ile ilgili olarak yaptığı paylaşımında, Gücünü asil milletimizden alan TSK, PKK/PYD- YPG-SDG ve DEAŞ gibi terör örgütleri başta olmak üzere her türlü tehdit ve tehlikeye karşı gece gündüz, yaz kış, dağ bayır demeden azim ve kararlılıkla mücadelesini sürdürmektedir" ifadelerini kullandı. Öte yandan paylaşımda, "Şanlı ordumuz Güvenli Bölge Harekâtı için hazırdır" denildi.