Dünya ABDli senatör Graham hadsiz tehditlerini sürdürüyor Cehennemden gelme yaptırımlarla karşılaşacaklar
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ABD'li senatör Graham hadsiz tehditlerini sürdürüyor: Cehennemden gelme yaptırımlarla karşılaşacaklar

ABD Başkanı Trump'a yakınlığıyla bilinen Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham, Twitter üzerinden yaptığı paylaşım ile Türkiye'yi tehdit etti. Graham, "Türkiye Suriye'nin kuzeyine girerse, bu adımı Kongre'nin cehennemden gelme yaptırımları takip edecektir. Kapsamlı, derin ve yıkıcı yaptırımlar" iddiasında bulundu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Lindsey Graham
Lindsey Graham

Cumhuriyetçi Senatör Graham, Twitter'dan Türkiye'nin Barış Pınarı Operasyonu'na ilişkin yaptığı paylaşımda, askeri bir operasyon durumunda Türkiye'ye yaptırım uygulamakla tehdit etti.

Hadsiz tehdit!

Graham paylaşımında, "Türkiye Suriye'nin kuzeyine girerse, bu adımı Kongre'nin cehennemden gelme yaptırımları takip edecektir. Kapsamlı, derin ve yıkıcı yaptırımlar" ifadelerini kullandı.

Dün katıldığı televizyon programında Trump'ın Suriye'den çekilme kararını sorumsuzluk olarak niteleyen Graham "Türkiye Suriye'ye bir adım dahi atarsa ekonomik ve askeri olarak yaptırımların uygulanması için elimden geleni yapacağım" demişti.

ABD'li senatörden küstah tehdit
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ABD'li senatörden küstah tehdit
ABD'li Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham katıldığı bir televizyon programında Türkiye'ye küstah tehditler savurdu. ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye'den çekilme kararını sorumsuzluk olarak niteleyen Graham 'Türkiye Suriye'ye bir adım dahi atarsa ekonomik ve askeri olarak yaptırımların uygulanması için elimden geleni yapacağım' dedi.
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