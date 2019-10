ABD'li senatör Graham hadsiz tehditlerini sürdürüyor: Cehennemden gelme yaptırımlarla karşılaşacaklar

Cumhuriyetçi Senatör Graham, Twitter'dan Türkiye'nin Barış Pınarı Operasyonu'na ilişkin yaptığı paylaşımda, askeri bir operasyon durumunda Türkiye'ye yaptırım uygulamakla tehdit etti.

Hadsiz tehdit!

If Turkey moves into northern Syria, sanctions from hell – by Congress – will follow.



Wide, deep, and devastating sanctions. — Lindsey Graham (@LindseyGrahamSC) 8 Ekim 2019

Graham paylaşımında, "Türkiye Suriye'nin kuzeyine girerse, bu adımı Kongre'nin cehennemden gelme yaptırımları takip edecektir. Kapsamlı, derin ve yıkıcı yaptırımlar" ifadelerini kullandı.

Dün katıldığı televizyon programında Trump'ın Suriye'den çekilme kararını sorumsuzluk olarak niteleyen Graham "Türkiye Suriye'ye bir adım dahi atarsa ekonomik ve askeri olarak yaptırımların uygulanması için elimden geleni yapacağım" demişti.