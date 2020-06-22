Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Dünya ABDnin Tennessee eyaletindeki yerel gazetede İslamofobik ilan İslam bir nükleer saldırı yapacak
AMERİKA

ABD'nin Tennessee eyaletindeki yerel gazetede İslamofobik ilan: İslam bir nükleer saldırı yapacak

ABD’nin Tennessee eyaletindeki yerel gazetede hafta sonu yayımlanan İslam karşıtı ilan sosyal medyada büyük tepki topladı. İlanda İncil’in kehanetinden haber verildiği öne sürülerek, “Sadece inanmakla kalmıyoruz, size delillerini de sunabiliriz ki İslam, 18 Temmuz 2020’de Tennessee Nashville’de nükleer bir cihazı patlatacak.” ifadesi kullanıldı.

Haber Merkezi AA
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

ABD'deki Tennessee eyaletinin en yüksek tirajlı gazetesi The Tennesseean'da tam sayfa yayımlanan ilanda, eyaletin başkenti Nashville'in “İslam tarafından yaklaşmakta olan bir nükleer saldırı altında olduğu” iddia edildi.

  • İlanda İncil’in kehanetinden haber verildiği öne sürülerek, “Sadece inanmakla kalmıyoruz, size delillerini de sunabiliriz ki İslam, 18 Temmuz 2020’de Tennessee Nashville’de nükleer bir cihazı patlatacak.” ifadesi kullanıldı.

“Nashville Vatandaşına” başlığı atılan ve “Amerika için Gelecek Bakanlığı” imzalı ilanda, Amerikan bayrağı ve alevlerin üstüne ABD Başkanı Donald Trump ve Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis’in fotoğraflarının bulunması ve Trump için ''ABD'nin son Başkanı'' ifadesinin kullanılması dikkati çekti.

Söz konusu ilan.
  • İlan, Hazreti İsa’nın yeryüzüne ikinci gelişini bekleyen aşırı sağcı Hristiyan grup tarafından verildi.

'İslamofobiyi artırmaya yönelik çaba'

Amerikan-İslam İlişkileri Konseyi (CAIR), asılsız korkular içeren ilanı İslamofobiyi artırmaya yönelik çaba olarak niteleyerek kınadı.

Yetkililer özür diledi

  • Öte yandan, The Tennessean yetkilileri, ''korkunç ve hiçbir şekilde kabul edilemez'' diye niteledikleri ilan için özürlerini bildirerek, normalde denetime takılması gereken ilanın nasıl yayımlandığının araştırıldığını kaydetti.
Abone Ol Google News
Akşener ülkücüleri kızdıracak

Akşener ülkücüleri kızdıracak

İYİ Parti kurucu üyesi İsmail Ok, bu görüşmeyi ilk kez anlattı.
Suudi Arabistandan Hac kararı

Suudi Arabistan'dan Hac kararı

Diyanet, 2020 yılında hak kazananlarla ilgili açıklama yaptı.
Vaka sayısı rekor kırdı

Vaka sayısı
rekor kırdı

Salgın hala ölümcül seviyede.
Trabzonspor <br>son dakikada yıkıldı

Trabzonspor
son dakikada yıkıldı

​Alanya deplasmanında kritik puan kaybı.
Faulü görmedi

Faulü görmedi

Kritik maçta tepki çeken karar.
Bina tahliye ediliyor

Bina tahliye ediliyor

Samatya'daki İstanbul Eğitim Araştırma Hastanesi'nde yangın çıktı.
Koronavirüse yakalandı

Koronavirüse yakalandı

​Maçoğlu, hastahaneye boğaz ağrısı şikayetiyle gitti.
Üç ille ilgili <br>en kritik sayı açıklandı

Üç ille ilgili
en kritik sayı açıklandı

​İşte Türkiye'de son 24 saatin bütün sayıları.
Evi hasar <br>görenlere 5 bin lira

Evi hasar
görenlere 5 bin lira

Sel felaketinin ardından hemen adım atıldı.
Tatile çıkacaklar dikkat

Tatile çıkacaklar dikkat

​İşte meşhur tatil beldelerinin koronavirüs yoğunluk haritası...
Operasyondan <br>yeni görüntüler

Operasyondan
yeni görüntüler

​Terör inleri tek tek imha ediliyor.
İstanbul için <br>sarı uyarı

İstanbul için
sarı uyarı

​Hava durumu potansiyel tehlikeli.
Topu <br>kaç saniye tuttu?

Topu
kaç saniye tuttu?

Futbol kamuoyunu ikiye bölen karar.
Çok konuşulacak <br>PKK-PYD itirafları

Çok konuşulacak
PKK-PYD itirafları

"Hiç sevmiyorum. ​Türklerden de kaçtılar..."
Fıkra gibi

Fıkra gibi

​Maskesiz yakalanan genç: Soyadımı bilmiyorum memur bey...
Danıştay 'müze' kararı alsa da...

Danıştay 'müze' kararı alsa da...

​Yusuf Halaçoğlu, Ayasofya formülünü açıkladı

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.