AB'ye Doğu Akdeniz güzergahından giren sığınmacı sayısı yüzde 80 düştü

AB dönem başkanı Portekiz'in AB işlerinden sorumlu Devlet Bakanı Ana Paula Zacarias, Avrupa Parlamentosu (AP) Genel Kurulunda "AB'nin dış sınırlarındaki mültecilerin ve göçmenlerin insani durumu" konulu oturumda milletvekillerine bilgi verdi. AB'ye 2020'de 97 bin kişinin yasa dışı olarak girdiğini belirten Zacarias, bunun son 7 yıldaki en düşük sayı olduğunu söyledi.

Zacarias, "Doğu Akdeniz güzergahında yüzde 80 gibi ciddi bir düşüş varken Orta Akdeniz güzergahında yüzde 145 artış görüldü. İspanya'ya gelenlerin sayısı 2019'a kıyasla yüzde 29 arttı." dedi.

Yunanistan'a 2020'nin Ocak ve Şubat aylarında gelenlerle özellikle Midilli Adası'nda bir yoğunluk oluştuğunu belirten Zacarias, Midilli'de şu anda 40 binden fazla sığınmacı bulunduğunu ifade etti.

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Zacarias, "Dünyanın bu bölgesindeki durum kırılganlığını koruyor. AB ile komşumuz Türkiye arasındaki siyasi iklim, bölgenin istikrarı ve sığınmacıların gelişi açısından önemli bir rol ortaya çıkarıyor. Durumu yakından izlemeyi sürdürmemiz gerekiyor." diye konuştu.

Bosna Hersek'in Hırvatistan sınırında 5 bin 800 kadar sığınmacının soğuk havada zor koşullar altında bulunduğunu hatırlatan Zacarias, Bosna Hersek makamlarına koşulların düzeltilmesi için çağrıda bulunduklarını, AB olarak bunun için yardım ettiklerini aktardı.