Dünya Afganistanda üniversiteye giriş sınavı birincisi kız öğrenci Türkiyede eğitim görecek
ASYA

Afganistan'da üniversiteye giriş sınavı birincisi kız öğrenci Türkiye'de eğitim görecek

Afganistan'da düzenlenen üniversiteye geçiş sınavında birinci olan Şemsiye Alizade eğitimini Türkiye'de alacak. Öğrenciyi Türkiye'ye uğurlamak için Kabil Havalimanı'nda hazır bulunan Türkiye'nin Kabil Büyükelçiliği Eğitim Müşaviri Cengiz Aydemir, yaptığı açıklamada, Alizade'nin eğitimini İstanbul Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde sürdüreceğini söyledi. Benzer şekilde Türkiye'de eğitim alan öğrenciler ülkelerine geri dönerek Afganistan'a hizmet edecekler.

Haber Merkezi AA
Alizade de Türkiye gibi bir ülkede eğitim görmekten dolayı çok mutlu olduğunu ifade etti.
Alizade de Türkiye gibi bir ülkede eğitim görmekten dolayı çok mutlu olduğunu ifade etti.

Afganistan'da üniversiteye giriş sınavı (Konkor) birincisi olan Şemsiye Alizade, Türkiye'de eğitim alacak.

Geçen yılki Konkor sınavında birinci olan Alizade'ye, Türkiye'nin Kabil Büyükelçiliği Eğitim Müşavirliğinin girişimiyle Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı tarafından eğitim bursu verilecek.

Öğrenciyi Türkiye'ye uğurlamak için Kabil Havalimanı'nda hazır bulunan Türkiye'nin Kabil Büyükelçiliği Eğitim Müşaviri Cengiz Aydemir, yaptığı açıklamada, Alizade'nin eğitimini İstanbul Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde sürdüreceğini söyledi.

İşgaller ülkesi Afganistan
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İşgaller ülkesi Afganistan
Önce Sovyetler Birliği ardından ABD'nin işgali ile büyük katliamlara ve göçlere sahne olan ancak bunca zulme rağmen dünyanın gözünü yumduğu ülke Afganistan. Atlas bu bölümünde var olduğu günden beri işgallerle savaşan, kaosun merkezinde yaşam mücadelesi veren Afganistan'a uzanıyor.

Geri dönüp ülkelerine hizmet edecekler

Türkiye'nin başarılı öğrencilerin eğitimine destek vereceğini ifade eden Aydemir, bu öğrencilerin eğitimlerini tamamladıktan sonra ülkelerine geri dönüp hizmet edeceklerini belirtti.

Alizade de Türkiye gibi bir ülkede eğitim görmekten dolayı çok mutlu olduğunu ve eğitimini bitirip doktor olarak ülkesine hizmet etmeyi düşündüğünü söyledi.

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