Afganistan'daki büyükelçilikler birer birer tahliye ediliyor

Suudi Arabistan, Taliban'ın Afganistan'ın başkenti Kabil'e girmesinin ardından büyükelçilik çalışanlarını ve diplomatlarını tahliye etti.
ÜLKEYE GETİRİLDİ
Suudi Arabistan haber ajansının (SPA) Dışişleri Bakanlığı kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, Taliban militanlarının Afganistan'ın başkenti Kabil'e girmelerinin ardından tüm Büyükelçilik personeli ülkeye getirildi.
TAHLİYELER SÜRÜYOR
Kabil'den gelen diplomat ve elçilik çalışanlarının sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. İsveç Kabil Büyükelçiliğindeki personeli tahliye edeceğini, Kanada ise Kabil Büyükelçiliğindeki operasyonları askıya aldığını duyurdu.