Dünya Afganistandaki büyükelçilikler birer birer tahliye ediliyor
ASYA

Afganistan'daki büyükelçilikler birer birer tahliye ediliyor

Afganistan’da Taliban güçlerinin Kabil'e girmesinin ardından Suudi Arabistan da büyükelçilik çalışanlarını ve diplomatlarını ülkeden çıkardı. İsveç Kabil Büyükelçiliğindeki personeli tahliye edeceğini, Kanada ise Kabil Büyükelçiliğindeki operasyonları askıya aldığını duyurdu.

Haber Merkezi AA
Afganistandaki büyükelçilikler birer birer tahliye ediliyor
ABD ordusunun Kabil'deki büyükelçiliğini tahliye ettiği anlar.

Suudi Arabistan, Taliban'ın Afganistan'ın başkenti Kabil'e girmesinin ardından büyükelçilik çalışanlarını ve diplomatlarını tahliye etti.

ÜLKEYE GETİRİLDİ

Suudi Arabistan haber ajansının (SPA) Dışişleri Bakanlığı kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, Taliban militanlarının Afganistan'ın başkenti Kabil'e girmelerinin ardından tüm Büyükelçilik personeli ülkeye getirildi.

TAHLİYELER SÜRÜYOR

Kabil'den gelen diplomat ve elçilik çalışanlarının sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. İsveç Kabil Büyükelçiliğindeki personeli tahliye edeceğini, Kanada ise Kabil Büyükelçiliğindeki operasyonları askıya aldığını duyurdu.

Kabil'de hareketli dakikalar: Havaalanında izdiham yaşandı
OYNAT 00:39
Kabil'de hareketli dakikalar: Havaalanında izdiham yaşandı
Taliban'ın Afganistan'ın başkenti Kabil'e girmesinin ardından birçok ülke vatandaşlarını ve büyükelçilik personelini tahliye etmeye devam ediyor. Askeri uçaklar ile yapılan tahliye anlarından birinde ise izdiham yaşandığı ortaya çıktı. Güvenlik güçlerinin insanların havaalanına girmesini engellemek için havaya ateş açtığı belirtildi.

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