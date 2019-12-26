Dünya Akdeniz Kalkanı Harekatı Libyaya kadar genişletilmeli
AVRUPA

Akdeniz Kalkanı Harekatı Libya'ya kadar genişletilmeli

Doğu Akdeniz'de bir tarafta askeri hamlelerini yapan Türkiye, diğer taraftan da diplomatik ve hukuki adımlarını atmaya devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dün Tunus'a sürpriz bir ziyaret gerçekleştirmesi geniş yankı uyandırdı. Herkesin merak ettiği soru "Türkiye ile Tunus arasında nasıl bir işbirliği sağlanacak?" sorusu oldu. Emekli Tümamiral Cem Gürdeniz, Tunus'un Türk Deniz Kuvvetleri'ne destek için bir liman tesis etmesinin önemli olduğuna dikkat çekti ve Yunanistan'ın hamlelerini önlemek maksadıyla Akdeniz Kalkanı Harekatı'nın Libya'yı kapsayacak şekilde genişletilmesi gerektiğini vurguladı.

Hasan Hız Yeni Şafak
Türkiye'nin hem sahada hem de masada gerçekleştirdiği hamleler, Doğu Akdeniz'de yeni bir sayfanın açılmasını sağladı.
Türkiye'nin hem sahada hem de masada gerçekleştirdiği hamleler, Doğu Akdeniz'de yeni bir sayfanın açılmasını sağladı.

Türkiye ile Libya arasında imzalanan mutabakatın yankıları sürerken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Tunus'a sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi.

Ziyaret sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya konusunda Tunus ile yapacakları işbirliğinin oldukça önemli olduğunu söyledi.

Yeni Şafak, herkesin merak ettiği "Tunus'la önümüzdeki dönemde nasıl bir işbirliği sağlanabilir?" sorusunun yanıtlarını aradı.

Konuyla ilgili yenisafak.com'a değerlendirmelerde bulunan Emekli Tümamiral Cem Gürdeniz, Akdeniz Kalkanı Harekatı'nın Libya'ya kadar genişletilmesi gerektiğini belirterek, Tunus ile yapılacak bir anlaşmanın bölgede Türkiye'nin elini güçlendireceğine dikkat çekti.

Gürdeniz şöyle devam etti:

  • "Türkiye için Libya, Doğu Akdeniz'de stratejik bir alandır. Bu alanda Türkiye'nin etkili olması, Doğu Akdeniz'deki yetki alanımızın batı girişinin kontrolünün sağlanması açısından oldukça önemlidir. Türkiye, mutabakat hükümetinin bu kritik konjonktürde kendisine gösterdiği yakın desteğe karşılık vermelidir."

"İÇ SAVAŞ BİTENE KADAR LİMAN KOLAYLIĞI SAĞLANABİLİR"

"Libya'da bir deniz üssü kurulur mu?" sorusuna da yanıt veren Gürdeniz, "Türkiye, sahada iç savaşa muharip birliklerle müdahale etmek dışında BM tarafından tanınan bir hükümete teçhizat ve malzeme desteğinde bulunulması gibi her türlü yardımını sürdürmelidir. Ayrıca Ülkenin deniz kuvvetleri kendi çıkarlarını koruyacak durumda olmadığı için Yunanistan'ın gelecekte yapabileceği bir takım hamleleri önlemek maksadıyla Akdeniz Kalkanı Harekatı'nın Libya'yı kapsayacak şekilde genişletilmesi düşünülebilir. Bu çerçevede Libya'daki iç savaş bitene kadar Türkiye'nin burada kalıcı bir deniz üssünden ziyade geçici bir liman kolaylığından faydalanması uygun olacaktır" ifadelerine yer verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said

TUNUS İLE KARŞILIKLI MUTABAKAT

Türkiye ile Tunus arasındaki ilişkilerin son derece hayati olduğunun altını çizen Gürdeniz, şu ifadelere yer verdi:

  • "Libya’da destek faaliyetleri sürdürüldüğü sürece Tunus'ta Türk Deniz Kuvvetleri'ne destek verecek şekilde bir liman tesisi ile karşılıklı bir mutabakat paralelinde kalıcı bir anlaşma yapılmasını daha uygun görüyorum. Bu kapsamda Türkiye'nin Tunus ile olan ilişkilerinin ve mevcut askeri işbirliğinin geliştirilmesinin uygun olacağını düşünüyorum."

KIBRIS'TA DENİZ ÜSSÜ ELZEM

Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki varlığını güçlendirmek adına KKTC'de bir deniz üssü kurması gerektiğine belirten Gürdeniz, şunları söyledi:

  • "KKTC'de Türkiye'nin bir deniz üssüne sahip olması gereklilikten ziyade elzemdir. Doğu Akdeniz'deki konjonktür, böyle bir üssün kurulmasını uzun zamandır gerekli kılıyordu. Bunun pek çok nedenleri vardır. Ancak en önemli neden, Doğu Akdeniz'de Muğla – Marmaris kıyılarında bulunan tek harekat üssümüz olan Aksaz deniz üssünün Kıbrıs'ın doğusuna olan mesafesinin 350 deniz mili olmasıdır. Doğu Akdeniz cephesinde Kıbrıs'ın güneyi ve doğusunda ortaya çıkabilecek; Türkiye ile Kuzey Kıbrıs'ın çıkarlarını korumaya yönelik gelişen durumlara müdahalede Aksaz üssünden hareket edecek bir savaş gemisinin mevki mesafeler göz önüne alındığında geç kalması söz konusu olabilir. Bölgedeki gemilerin yakıt, cephane ve her türlü lojistik desteğinin sağlanabileceği Magosa civarındaki bir üssün varlığı Türk Deniz Kuvvetleri'nin bölgedeki etkinliğini son derece arttıracaktır. Ayrıca siyasi mesaj verilmesi açısından da Türkiye'nin lehine çok önemli bir hamle olacaktır.

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