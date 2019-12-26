Akdeniz Kalkanı Harekatı Libya'ya kadar genişletilmeli

Türkiye'nin hem sahada hem de masada gerçekleştirdiği hamleler, Doğu Akdeniz'de yeni bir sayfanın açılmasını sağladı.

Türkiye ile Libya arasında imzalanan mutabakatın yankıları sürerken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Tunus'a sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi.

Ziyaret sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya konusunda Tunus ile yapacakları işbirliğinin oldukça önemli olduğunu söyledi.

Yeni Şafak, herkesin merak ettiği "Tunus'la önümüzdeki dönemde nasıl bir işbirliği sağlanabilir?" sorusunun yanıtlarını aradı.

Konuyla ilgili yenisafak.com'a değerlendirmelerde bulunan Emekli Tümamiral Cem Gürdeniz, Akdeniz Kalkanı Harekatı'nın Libya'ya kadar genişletilmesi gerektiğini belirterek, Tunus ile yapılacak bir anlaşmanın bölgede Türkiye'nin elini güçlendireceğine dikkat çekti.

Gürdeniz şöyle devam etti:

"Türkiye için Libya, Doğu Akdeniz'de stratejik bir alandır. Bu alanda Türkiye'nin etkili olması, Doğu Akdeniz'deki yetki alanımızın batı girişinin kontrolünün sağlanması açısından oldukça önemlidir. Türkiye, mutabakat hükümetinin bu kritik konjonktürde kendisine gösterdiği yakın desteğe karşılık vermelidir."

"İÇ SAVAŞ BİTENE KADAR LİMAN KOLAYLIĞI SAĞLANABİLİR"

"Libya'da bir deniz üssü kurulur mu?" sorusuna da yanıt veren Gürdeniz, "Türkiye, sahada iç savaşa muharip birliklerle müdahale etmek dışında BM tarafından tanınan bir hükümete teçhizat ve malzeme desteğinde bulunulması gibi her türlü yardımını sürdürmelidir. Ayrıca Ülkenin deniz kuvvetleri kendi çıkarlarını koruyacak durumda olmadığı için Yunanistan'ın gelecekte yapabileceği bir takım hamleleri önlemek maksadıyla Akdeniz Kalkanı Harekatı'nın Libya'yı kapsayacak şekilde genişletilmesi düşünülebilir. Bu çerçevede Libya'daki iç savaş bitene kadar Türkiye'nin burada kalıcı bir deniz üssünden ziyade geçici bir liman kolaylığından faydalanması uygun olacaktır" ifadelerine yer verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said

TUNUS İLE KARŞILIKLI MUTABAKAT

Türkiye ile Tunus arasındaki ilişkilerin son derece hayati olduğunun altını çizen Gürdeniz, şu ifadelere yer verdi:

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"Libya’da destek faaliyetleri sürdürüldüğü sürece Tunus'ta Türk Deniz Kuvvetleri'ne destek verecek şekilde bir liman tesisi ile karşılıklı bir mutabakat paralelinde kalıcı bir anlaşma yapılmasını daha uygun görüyorum. Bu kapsamda Türkiye'nin Tunus ile olan ilişkilerinin ve mevcut askeri işbirliğinin geliştirilmesinin uygun olacağını düşünüyorum."

KIBRIS'TA DENİZ ÜSSÜ ELZEM

Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki varlığını güçlendirmek adına KKTC'de bir deniz üssü kurması gerektiğine belirten Gürdeniz, şunları söyledi: