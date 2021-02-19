Alman Bakan Maas: Ülkemizde ırkçılık günlük hayatta sıradanlaştı

Almanya'nın Hanau kentinde, 19 Şubat 2020'de ırkçı terörist Tobias Rathjen tarafından şehir merkezindeki iki kafeye düzenlenen saldırı sonucu 4'ü Türk, 9 kişi hayatını kaybetmişti.

Irkçılığın boyutunu gözler önüne serdi

Sosyal medya hesabından saldırı ile ilgili paylaşımda bulunan Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, ülkede günlük yaşamda ırkçılığın var olduğunu söyledi. Maas, Almanya'daki ırkçılığın boyutunu gözler önüne seren açıklamalarında şu ifadeleri kullandı:

"Irkçılık ülkemizde sıradanlaştı"

Ülkemizde ırkçılık günlük hayatta sıradanlaştı, yaşamı mahvediyor, öldürüyor. Hanau'da olanları hiçbirimiz tahmin etmedik diyemez. Bu eğilim artıyor. Neden bizde tüm alarm zilleri çalmıyor.

OYNAT Almanya'da ırkçı saldırı: 5'i Türk 11 kişi hayatını kaybetti Almanya'nın Hanau kentinde yerel saatle 22.00 sıralarında Heumarkt ve Kesselstadt mahallelerinde bulunan ve Türklere ait olduğu ifade edilen nargile kafeye gerçekleştirilen silahlı saldırı sonucu hayatını kaybedenlerin sayısının 10'a yükseldiği açıklandı. Saldırıda en az 5 Türk vatandaşının hayatını kaybettiği belirtilirken, ölenlerden birinin nargile kafenin sahibi 30 yaşındaki Sedat Gürbüz olduğu bildirildi. Saldırıda ağır yaralanan 5 kişinin ise tedavilerine devam edildiği ifade edildi. BiP'te paylaş

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"Bugün hala aynı saygısızlığa maruz kalıyorlar"

Kurbanların yakınlarının bugün hala resmi makamlarda ve kurumlarda karşı karşıya kaldıkları saygısızlıktan ve bürokratik soğukluktan şikayet etmeleri nasıl olabiliyor? Belki bu, kurbanlarının isimleri Peter, Marie veya Georg değil de Fatih, Mercedes ve Sedat olduğu içindir.

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Onları ülkemizde eşit haklara sahip vatandaş olarak değil, yabancı olarak gördüğümüz içindir. Kurumlarda, resmi dairelerde, mağazalarda, okullarda, otobüs ve trenlerde günlük ırkçılık bizi değil, onları etkilediği içindir.